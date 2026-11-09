المواصفات الكاملة لسيارة سكودا Kushaq 2027

تنتمي سكودا كوشاك 2027 Skoda Kushaq إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة، وتواصل العلامة التشيكية من خلالها المنافسة في الأسواق العالمية، مع طرح الموديل الجديد واستمرار الاعتماد على محركات البنزين المزودة بشاحن توربيني.

محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصانًا

تستمد سكودا كوشاك 2027 قوتها من محرك بنزين مزود بشاحن توربيني، بسعة 1.0 لتر، مكون من 3 أسطوانات، دون الاستعانة بتقنيات الدفع الهجين.

وينتج المحرك قوة تصل إلى 114 حصانًا، مع أقصى عزم دوران يبلغ 175 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي AT مكون من 6 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام دفع FWD.

سكودا كوشاك 2027

أبعاد سكودا كوشاك 2027

تأتي السيارة سكودا كوشاك 2027 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، ويبلغ طولها الإجمالي 4225 مم، مع عرض يصل إلى 1760 مم وارتفاع يبلغ 1612 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2651 مم.

ويصل الوزن دون ركاب إلى 1300 كجم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 385 لترًا، وتعتمد كوشاك على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، كما تحصل على عجلات من الألومنيوم بقياس 17 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية قابلة للضبط والطي، وفتحة سقف تعمل كهربائيًا.

سكودا كوشاك 2027

سكودا كوشاك 2027 وتقنيات الأمان

تضم سكودا كوشاك 2027 مجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية للمقاعد الأمامية، بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية لحماية الركاب، وتدعم منظومة الأمان مجموعة من الأنظمة الإلكترونية، من بينها المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما تتضمن التجهيزات نظام المساعدة على صعود المرتفعات، ومثبت السرعة، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ، بالإضافة إلى كاميرا للمتابعة، حساسات ركن، قفل مركزي للأبواب، مرايات جانبية كهربائية.

سكودا كوشاك 2027

تجهيزات سكودا كوشاك 2027

تضم المقصورة الداخلية مقاعد مكسوة بالجلد، كما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف، كما تعتمد السيارة على شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 8.25 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، ويحصل السائق كذلك على شاشة عدادات رقمية بقياس 8 بوصات لعرض بيانات القيادة، مع توفير شاحن لاسلكي للهواتف.