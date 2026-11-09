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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا يرشح محمد إسماعيل للانضمام إلى للمنتخب حال غياب محمد عبد المنعم

محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
رباب الهواري

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، عن إمكانية انضمام محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأبيض، إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، حال تأكد إصابة محمد عبد المنعم واستبعاده من قائمة الفراعنة.

وأكد شيكابالا أن محمد إسماعيل يستحق الحصول على فرصة تمثيل منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون أحد الخيارات المناسبة لتعويض غياب محمد عبد المنعم، إذا ثبت عدم قدرته على المشاركة بسبب الإصابة.

وقال قائد الزمالك السابق، إن اختياره لمحمد إسماعيل لن يحتاج إلى تفكير مرتين، في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب، وما يقدمه من مستويات مع الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شيكابالا أن مدافع الزمالك يمتلك المقومات التي تؤهله للوجود ضمن اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر، خاصة في ظل الحاجة إلى عناصر قادرة على تقديم الإضافة الدفاعية وتعويض الغيابات المحتملة في صفوف المنتخب.

وأضاف أن أسلوب لعب محمد إسماعيل يتناسب مع الأفكار الفنية التي يعتمد عليها علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وهو ما قد يساعد اللاعب على التأقلم سريعًا مع طريقة اللعب حال حصوله على فرصة الانضمام.

إصابة محمد عبد المنعم تحسم موقف البديل

وتأتي تصريحات شيكابالا بالتزامن مع الحديث عن موقف محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، وإمكانية غيابه عن المعسكر المقبل حال عدم تعافيه من الإصابة، الأمر الذي قد يدفع الجهاز الفني إلى البحث عن بديل مناسب لتعويض غيابه.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر نوفمبر تحت قيادة علي ماهر، الذي تولى المسؤولية الفنية خلفًا لحسام حسن، ويطمح إلى تجهيز مجموعة قوية من اللاعبين استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد اختيارات الجهاز الفني منافسة بين عدد من المدافعين، في ظل رغبة علي ماهر في الاستقرار على العناصر الأكثر جاهزية وقدرة على تنفيذ أفكاره الفنية، خاصة مع اقتراب مواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027

منتخب مصر اخبار الرياضة محمد اسماعيل علي ماهر

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