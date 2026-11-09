علي ماهر عن إلغاء منصب مدير المنتخب: أفضل التواصل المباشر مع المسؤولين دون وسيط

كشف علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، كواليس اختيار الجهاز المعاون له خلال مهمته الجديدة مع الفراعنة، موضحًا موقفه من إلغاء منصب مدير المنتخب، وطبيعة العلاقة التي يفضل أن تجمعه بمسؤولي اتحاد الكرة.

وتولى علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا لحسام حسن، ويستعد لبدء مهمته بمواجهة مالاوي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال علي ماهر، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، إن اختيار أفراد الجهاز المعاون يجب أن يعتمد على الكفاءة والقدرة على إحداث تأثير حقيقي داخل المنظومة، وليس من باب المجاملة أو العلاقات الشخصية.

وأوضح أن أي اختيار قائم على المجاملة قد تظهر سلبياته مع مرور الوقت، مشددًا على ضرورة الاستعانة بعناصر قادرة على تقديم الإضافة والعمل بجدية وتحمل المسؤولية.

وأضاف المدير الفني للفراعنة أن المعيار الأساسي بالنسبة له هو اختيار أشخاص يمتلكون القدرة على التأثير في المكان، ولديهم رغبة حقيقية في العمل والتطوير، مؤكدًا أن الجهاز الفني يحتاج إلى عناصر تحب مهنتها وتكرس وقتها وجهدها من أجل تحقيق النجاح.

وأشار علي ماهر إلى أنه وجد تعاونًا وتفهمًا من جانب المسؤولين عن الكرة المصرية، وعلى رأسهم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيدًا بالجهود المبذولة لتوفير مناخ مناسب يساعد الجهاز الفني على أداء عمله.

وأكد أن المسؤولين يتعاملون بصورة إيجابية، ويمتلكون رؤية واضحة ورغبة في توفير جميع الظروف التي تساعد الجهاز الفني على النجاح، معتبرًا أن الاستقرار وتوفير الأجواء المناسبة من العوامل المهمة في المرحلة المقبلة.

وعن قرار إلغاء منصب مدير المنتخب، أوضح علي ماهر أنه يفضل التواصل المباشر مع المسؤولين دون وجود وسيط، مؤكدًا أن الوضوح في التعامل يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح العمل.

وقال إن الأفضل بالنسبة له أن تكون العلاقة مباشرة بين المدير الفني والمسؤولين عن اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه تحدث مع هاني أبو ريدة بشأن هذه النقطة، ووجد منه تفهمًا كاملًا لوجهة نظره، وهو ما يساعد على سرعة التواصل واتخاذ القرارات بصورة واضحة