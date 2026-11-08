مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر برسالة مؤثرة عبر إنستجرام: «أتمنى التوفيق في حياتها»

أعلن المطرب مسلم انفصاله رسميًا عن زوجته يارا تامر، وذلك من خلال منشور عبر خاصية «الاستوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ليضع بذلك حدًا لحالة الجدل والتساؤلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول طبيعة علاقتهما ومستقبل حياتهما الزوجية.

وكتب المطرب مسلم عبر حسابه الرسمي معلنًا خبر الطلاق: «تم الطلاق بيني وبين يارا تامر رسميًا، أتمنى التوفيق في حياتها، وربنا كريم»، في رسالة مقتضبة أكد من خلالها انتهاء العلاقة الزوجية بينهما بشكل رسمي، متمنيًا لها التوفيق في حياتها المقبلة.

وأثار إعلان مسلم تفاعلًا واسعًا بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الجمهور الخبر على نطاق كبير، وسط حالة من التساؤلات حول أسباب الانفصال، خاصة أن الإعلان جاء عبر خاصية «الاستوري» دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بظروف الطلاق أو الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.

وحرص مسلم من خلال رسالته على الإعلان عن انتهاء العلاقة بصورة مباشرة، دون الدخول في تفاصيل أو تبادل التصريحات بشأن حياته الشخصية، مكتفيًا بتمني الخير لطليقته في المرحلة المقبلة.

ويُعد خبر انفصال المطرب مسلم عن يارا تامر من الأخبار التي لفتت انتباه الجمهور، نظرًا للاهتمام الذي تحظى به حياة المطرب الشخصية إلى جانب نشاطه الفني، ومن المتوقع أن يستمر تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر خلال الساعات المقبلة.

وحتى الآن، لم يكشف مسلم عن تفاصيل أخرى بشأن الانفصال، كما لم تصدر تفاصيل إضافية من جانب يارا تامر حول الأمر، ليظل إعلان الطلاق عبر إنستجرام هو التصريح المعلن بشأن انتهاء زواجهما.