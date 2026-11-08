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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ربع جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
رشا عوني

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية، ويبحث المواطنون عن سعر الذهب عيار 21 ، وكذلك سعر الجنيه الذهب، وتحتل السبائك الذهب اهتمام واسع حيث تعد الأكثر طلباً للاستثمار، خاصة سبيكة 10 جرام و سبيكة 20 جرام باعتبارها سهلة البيع والشراء، ومناسبة للاستثمار في مبلغ مالي بسيط . 

أسعار السبائك الذهب اليوم 

وزن السبيكةالسعر بالجنيه
5 جرام35,550 جنيه
10 جرام71,100 جنيه
20 جرام142,200 جنيه
50 جرام355,500 جنيه
100 جرام711,000 جنيه
أونصة (31.1 جرام تقريبًا)221,140 جنيه
ربع كيلو1,777,500 جنيه
نصف كيلو3,555,000 جنيه
كيلو7,110,000 جنيه
سبائك على قد الإيد، الاستثمار في الذهب يدخل كل بيت والشعبة توضح التفاصيل - إيجي إن

أسعار الأوزان الصغيرة

سعر سبيكة ربع جرام: حوالي 1,918 جنيه.

سعر سعر سبيكة نصف جرام: حوالي 3,686 جنيه.

سعر سبيكة 1 جرام: حوالي 7,157 جنيه.

سعر سبيكة 2.5 جرام: حوالي 17,878 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، وسط استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق المعدن الأصفر، بعد تحركات قوية شهدتها الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

ميغابايت الذهب – MBGoldStore

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق ، نحو 6225 جنيهًا، بارتفاع قدره 5 جنيهات مقارنة بمستوياته السابقة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة خلال التعاملات المسائية على النحو التالي:

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7110 جنيهات.
  • بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6225 جنيهًا.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5330 جنيهًا.
  • بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4145 جنيهًا.
  • سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49760 جنيهًا 

ارتفاع محدود في أسعار الذهب

وجاء الارتفاع الأخير في أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع حالة من التذبذب في الأسواق، بعدما شهد المعدن الأصفر تحركات متباينة خلال الأسبوع الماضي، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأونصة عالميًا والتغيرات في أسعار صرف العملات.

ويظل سعر الذهب في مصر مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها حركة الأسعار العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب آليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب دون مصنعية

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة للجرام لا تشمل قيمة المصنعية والدمغة، إذ تختلف التكلفة النهائية من محل صاغة إلى آخر، بحسب نوع المشغولات والشركة المنتجة والوزن.

وينصح المتخصصون الراغبين في شراء الذهب بمقارنة الأسعار بين أكثر من محل، والتأكد من الحصول على فاتورة موضح بها الوزن والعيار والسعر، خاصة عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية بغرض الادخار والاستثمار.

اسعار السبائك الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الان سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار21 سعر الذهب عيار 18 سعر سبيكة 5 جرام سعر سبيكة 10 جرام سعر الجنيه الذهب

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