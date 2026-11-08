ربع جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب بالمصنعية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية، ويبحث المواطنون عن سعر الذهب عيار 21 ، وكذلك سعر الجنيه الذهب، وتحتل السبائك الذهب اهتمام واسع حيث تعد الأكثر طلباً للاستثمار، خاصة سبيكة 10 جرام و سبيكة 20 جرام باعتبارها سهلة البيع والشراء، ومناسبة للاستثمار في مبلغ مالي بسيط .

أسعار السبائك الذهب اليوم

وزن السبيكة السعر بالجنيه 5 جرام 35,550 جنيه 10 جرام 71,100 جنيه 20 جرام 142,200 جنيه 50 جرام 355,500 جنيه 100 جرام 711,000 جنيه أونصة (31.1 جرام تقريبًا) 221,140 جنيه ربع كيلو 1,777,500 جنيه نصف كيلو 3,555,000 جنيه كيلو 7,110,000 جنيه

أسعار الأوزان الصغيرة

سعر سبيكة ربع جرام: حوالي 1,918 جنيه.

سعر سعر سبيكة نصف جرام: حوالي 3,686 جنيه.

سعر سبيكة 1 جرام: حوالي 7,157 جنيه.

سعر سبيكة 2.5 جرام: حوالي 17,878 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، وسط استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق المعدن الأصفر، بعد تحركات قوية شهدتها الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق ، نحو 6225 جنيهًا، بارتفاع قدره 5 جنيهات مقارنة بمستوياته السابقة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة خلال التعاملات المسائية على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7110 جنيهات.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6225 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5330 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4145 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49760 جنيهًا

ارتفاع محدود في أسعار الذهب

وجاء الارتفاع الأخير في أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع حالة من التذبذب في الأسواق، بعدما شهد المعدن الأصفر تحركات متباينة خلال الأسبوع الماضي، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأونصة عالميًا والتغيرات في أسعار صرف العملات.

ويظل سعر الذهب في مصر مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها حركة الأسعار العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب آليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب دون مصنعية

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة للجرام لا تشمل قيمة المصنعية والدمغة، إذ تختلف التكلفة النهائية من محل صاغة إلى آخر، بحسب نوع المشغولات والشركة المنتجة والوزن.

وينصح المتخصصون الراغبين في شراء الذهب بمقارنة الأسعار بين أكثر من محل، والتأكد من الحصول على فاتورة موضح بها الوزن والعيار والسعر، خاصة عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية بغرض الادخار والاستثمار.