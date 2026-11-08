قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«زملكاوي» يكرّم أساطير القلعة البيضاء ويدشّن أول ألبوم رقمي لتوثيق تاريخ النادي

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أُقيم مساء اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة حفل «زملكاوي» لتكريم أساطير النادي عبر التاريخ، وتدشين أول ألبوم رقمي عبر تطبيق «زملكاوي»، لتوثيق تاريخ القلعة البيضاء وأساطيرها ورموزها عبر الأجيال، إلى جانب الأحداث الرياضية المهمة.

وشهد الحفل تكريم كل من الراحل عبد الرحمن فوزي، وتسلم الجائزة محمد عبد الرحمن فوزي، والراحل محمد حسن حلمي «زامورا»، وتسلم الجائزة الدكتور عبد الله جورج، والراحل عبد العزيز قابيل، وتسلم جائزته محمد الأتربي، والراحل زكي عثمان، وتسلم الجائزة ندى منير حسن، وآل إمام، وتسلم الجائزة الدكتورة ماجي الحلواني، والراحل محمد صبري، وتسلم الجائزة أبناء النجم الراحل وأسرته، بالإضافة إلى الكابتن محمود أبو رجيلة، الذي تسلم الجائزة بنفسه، وحسن شحاتة، الذي تسلم جائزته بنفسه.


كما تم تكريم جمهور الزمالك، وتسلم هيثم فاروق، نجم القلعة البيضاء، الجائزة نيابة عن الجماهير.
وشهد الحفل حضور مجلس إدارة نادي الزمالك وعدد كبير من نجوم ورموز القلعة البيضاء، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

زملكاوي عبد الرحمن فوزي محمد حسن حلمي زامورا عبد الله جورج الزمالك حماده امام حسن شحاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

ترشيحاتنا

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

الفنانة ياسمين رئيس

ياسمين رئيس في أبو ظبي لاستكمال تصوير شمس الزناتي 2

الفنان حازم شاهين

حازم شاهين: الجمهور يمنحني طاقة جميلة.. والألبوم الجديد لحم ودم| فيديو خاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد