«زملكاوي» يكرّم أساطير القلعة البيضاء ويدشّن أول ألبوم رقمي لتوثيق تاريخ النادي

أُقيم مساء اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة حفل «زملكاوي» لتكريم أساطير النادي عبر التاريخ، وتدشين أول ألبوم رقمي عبر تطبيق «زملكاوي»، لتوثيق تاريخ القلعة البيضاء وأساطيرها ورموزها عبر الأجيال، إلى جانب الأحداث الرياضية المهمة.

وشهد الحفل تكريم كل من الراحل عبد الرحمن فوزي، وتسلم الجائزة محمد عبد الرحمن فوزي، والراحل محمد حسن حلمي «زامورا»، وتسلم الجائزة الدكتور عبد الله جورج، والراحل عبد العزيز قابيل، وتسلم جائزته محمد الأتربي، والراحل زكي عثمان، وتسلم الجائزة ندى منير حسن، وآل إمام، وتسلم الجائزة الدكتورة ماجي الحلواني، والراحل محمد صبري، وتسلم الجائزة أبناء النجم الراحل وأسرته، بالإضافة إلى الكابتن محمود أبو رجيلة، الذي تسلم الجائزة بنفسه، وحسن شحاتة، الذي تسلم جائزته بنفسه.



كما تم تكريم جمهور الزمالك، وتسلم هيثم فاروق، نجم القلعة البيضاء، الجائزة نيابة عن الجماهير.

وشهد الحفل حضور مجلس إدارة نادي الزمالك وعدد كبير من نجوم ورموز القلعة البيضاء، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.