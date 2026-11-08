أحمد موسى عن مشاهد إنقاذ ضحايا قطار العياط: «هو ده الشعب المصري.. تسيب شغلك وبيتك وتجري تنقذ أهلك»

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمشاهد التلاحم الشعبي التي شهدها موقع حادث قطار العياط، مؤكدًا أن المواطنين ضربوا نموذجًا مشرفًا في الشهامة والجدعنة والتكاتف، بعدما سارعوا إلى موقع الحادث للمشاركة في إنقاذ الركاب والمصابين، دون انتظار مقابل أو التفكير في أي شيء سوى إنقاذ الأرواح.

نقل المصابين ومحاولة إخراج العالقين

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المشاهد التي ظهرت من موقع الحادث تعكس حقيقة الشعب المصري، موضحًا أن المواطنين تركوا أعمالهم ومنازلهم وتحركوا بسرعة لمساعدة الركاب، وشاركوا بسياراتهم في نقل المصابين ومحاولة إخراج العالقين داخل العربات.

وأضاف أحمد موسى: «هو ده الشعب المصري.. هو دي تلاحم المصريين، تجد المواطن المصري ناسي كل حاجة عنده، عندي أخويا جوه في القطر، الحقوا، عندي أهلي في القطار، لازم ألحقهم، لازم أساعدهم، لازم أبقى موجود معاهم».

وتابع موسى: «كلنا نوصيهم، نشيل، نخفف عنهم، هو ده الشعب المصري، ده التلاحم، أنت طول ما عندك شعب كده تطمن على بلدك»، مشيرًا إلى أن مشاهد المواطنين وهم يتسابقون للمساعدة تعكس قوة الترابط بينهم وشعور كل شخص بالمسؤولية تجاه الآخرين.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن المواطنين لم يترددوا في ترك أعمالهم ومنازلهم والتوجه إلى موقع الحادث، قائلًا: «اللي يقولك أنا سبت شغلي، سبت بيتي، جري، عائلات كاملة نزلت بولادها بشبابها برجالتها.. شيء فخر والله».

مشاهد التكاتف الشعبي تثير الفخر

وأكد موسى أن مشاهد التكاتف الشعبي تثير الفخر، رغم الحزن الشديد الذي خلفه الحادث، موضحًا: «أنا وأنا بتكلم على فخر الشعب المصري حزين على اللي حصل، وكل الشعب حزين على اللي حصل، ما حدش أبدًا كان يتخيل إيه اللي حصل ده».

وأضاف: «ما أنا كان ممكن أبقى في القطر ده، وحضرتك ممكن تبقى في القطر ده، إحنا وأهالينا كلهم بيركبوا القطارات، وكل دول أهالينا»، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ولفت أحمد موسى إلى صعوبة المشاهد التي ظهرت في موقع الحادث، خاصة مع انقلاب إحدى العربات ووجود ركاب أسفلها، ومحاولات المواطنين الوصول إليهم وإنقاذهم، قائلًا: «بص بيعملوا إيه؟ بيحاولوا يخرجوا، لأنه في ناس تحت، في ناس تحت العربية دي، العربية مقلوبة، فالناس تحت».

مشهد إنساني مؤثر يجسد وقوف المصريين

وتابع: «الأهالي عايزين يخرجوا، بيقولوا الحقونا، بيصوتوا تحت العربيات»، مشيرًا إلى أن المواطنين حاولوا تقديم كل ما يستطيعون من مساعدة، في مشهد إنساني مؤثر يجسد وقوف المصريين بجانب بعضهم البعض وقت الأزمات.

الضحايا والمصابين ليسوا غرباء

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن ما شهدته منطقة الحادث من تحركات شعبية سريعة ومشاركة واسعة في جهود الإنقاذ يعكس شهامة المصريين وتلاحمهم، وأن الضحايا والمصابين ليسوا غرباء عن أحد، بل هم أهل كل المصريين.