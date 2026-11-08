أخبار التوك شو| أحمد موسى: نتنياهو و آيزنكوت مجرمين حرب وقتــ.لة ومحدش فيهم عايز مصلحة فلسطين.. وأبو العينين: العالم يمر بمرحلة تحول غير مسبوقة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: نتنياهو و آيزنكوت مجرمين حرب وقتــ.لة ومحدش فيهم عايز مصلحة فلسطين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نتنياهو أو آيزنكوت مجرمين حرب وقتلة ولا يريدون مصلحة فلسطين.

الدبيبة: نتطلع إلى دعم كل الدول وعلى رأسها مصر.. ونثمن حرص الرئيس السيسي على دعم وحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها

شدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على استمرار الحوارات ضمن لجنة الحوار المصغرة اتفاق «4+4» وكذلك مع الدول الساعية إلى توحيد الجهود للذهاب نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا، مؤكدا السعي الجاد للوصول إلى «حل نهائي وشامل» في ليبيا الدولة قليلة السكان الغنية بثرواتها وبشعبها.

محمد أبو العينين: العالم يمر بمرحلة تحول غير مسبوقة.. وريادة الأعمال فلسفة لبناء الاقتصاد

أكد النائب محمد أبو العينين، أن العالم يمر بمرحلة تحول تاريخي غير مسبوقة، تتغير خلالها موازين القوى الاقتصادية، وتتسارع الثورة التكنولوجية، وتتداخل تحديات الأمن والطاقة والمناخ والمياه، وهو ما يفرض إعادة التفكير في أدوات التنمية ومصادر القوة الاقتصادية.

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: العقيد أحمد سمير كان نازل يتكلم مع الدهابة أطلقوا النار عليه

كشف اللواء أ. ح محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، تفاصيل المرحلة الرابعة من حملة «درع الجنوب» التي تنفذها القوات المسلحة في الجنوب، مؤكدًا أن ما تقوم به يستهدف حماية الثروات والمقدرات المصرية.

«مفيش نص كم تاني خلاص».. الأرصاد تحذر من برودة الليل وتكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

وجهت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين بشأن طبيعة الملابس المناسبة خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

كرم جبر: شبابنا أكثر وعيًا ووطنية.. ونعيش أزهى فترات الوحدة الوطنية

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الفترة الحالية التي نعيشها من أزهى فترات الوحدة الوطنية، مشددًَا على أهمية أن يدرك شبابنا أهمية هذا جيدًا.

أحمد موسى: الرئيس السيسي تفقد نماذج من مقطورات التأمين الفني يتم تصنيعها محليا

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة.

مصر تعيد فتح سفارتها في طرابلس وتحركات دبلوماسية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس، بالتزامن مع تقييم الأوضاع الأمنية والسياسية داخل ليبيا، وسط تأكيدات بأن الظروف الحالية في العاصمة تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.

أحمد موسى: نحن داعمين لمنتخب بلدنا وحسام حسن خسر الناس ومحبيه بسبب اللي اتعمل خارج الرياضة

علق الإعلامي أحمد موسى، على توجيه اتحاد الكرة الشكر لحسام حسن وجهازه الفني والإداري.

أشرف زكي يرد على منتقديه: الشجرة المثمرة تُرمى بالحجارة

تحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موقفه من الانتقادات التي يتعرض لها، مؤكدًا أنه يتقبل النقد ويحرص على الاستفادة منه، خاصة إذا كان نقدًا بناءً، مشيرًا إلى أن الانتقاد أمر طبيعي يواجهه كل شخص في موقع المسئولية.