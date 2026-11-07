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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من تصاعد الهجمات السيبرانية ويدعو لتعزيز الأمن القومي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ذر وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، السبت، من تزايد مخاطر الهجمات الإلكترونية وأشكال الحرب الهجينة، داعياً السلطات إلى إعطاء الأولوية للأمن القومي والعمل على توقع التهديدات قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها بعد حدوثها.

وقال كروسيتو، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه يثير المخاوف بشأن الحرب الهجينة منذ 4 سنوات، مشيراً إلى أن مخاطرها ونقاط الضعف المرتبطة بالهجمات السيبرانية لم تحظَ بالاهتمام الواسع إلا في الفترة الأخيرة.

ولفت وزير الدفاع الإيطالي إلى أن هناك تهديدات أخرى لا تزال تحظى باهتمام أقل، وعلى رأسها ما وصفه بـ«الحرب المعرفية»، التي تشمل تحديد ملامح الأفراد، واستخدام البيانات الشخصية وعلم الأعصاب للتأثير على السلوك البشري، فضلاً عن التلاعب بالمعلومات وتوجيهها لتحقيق أهداف معينة.

وحذر كروسيتو كذلك من تزايد وجود الجهات المعادية في الفضاء الرقمي، معتبراً أن الحكومات قد تقع في خطأ التقليل من مخاطر الحرب المعرفية، كما حدث مع تهديدات أخرى، إلى أن تظهر آثارها وتصبح عواقبها واضحة.

ودعا الوزير الإيطالي إلى تغيير طريقة التعامل مع التهديدات الأمنية، والانتقال من سياسة رد الفعل إلى الاستعداد الاستباقي، قائلاً: «دعونا نتوقف عن مطاردة التهديدات ونبدأ في توقعها، بما في ذلك جعل تنفيذها أكثر صعوبة».

وشدد كروسيتو على أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تبني رؤية شاملة للأمن، بحيث لا يقتصر الاهتمام على الدفاع التقليدي أو حماية الشبكات الإلكترونية، بل يمتد إلى مواجهة محاولات التأثير على الأفراد والتلاعب بالمعلومات.

وأكد أن الأمن القومي يجب أن يتحول إلى أولوية وطنية، محذراً من تأجيل التحرك إلى حين تفاقم المخاطر، واختتم رسالته بالتأكيد: «الآن، وليس عندما يفوت الأوان».

وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو الهجمات الإلكترونية الحرب الهجينة إيطاليا أخبار إيطاليا

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