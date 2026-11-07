قبل مباراة الأهلي والسكة الحديد| محمد صلاح توقع أسيست لـ محمد هاني.. والأخير: «بقوا 2»

نشر محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محادثة طريفة جمعته بالنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور، عبر تطبيق «واتساب»، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب فوز الأهلي على السكة الحديد في بطولة كأس مصر.

وعلق محمد هاني على المحادثة قائلاً: «لما فخر العرب يتوقع حاجة 😎»، في إشارة إلى توقع محمد صلاح لما سيقدمه خلال المباراة.

وبدأت المحادثة بسؤال محمد صلاح: «ده من مين؟»، ليرد محمد هاني: «السكة الحديد».

ليعاود صلاح التعليق قائلاً: «إيه ده، طب حلو أهو، أسيستنت بقى المرة دي 😂 وربنا معاك».

ورد محمد هاني: «يا رب يا حبيبي، حبيبي يا مومو»، قبل أن يختتم المحادثة برسالة طريفة بعد المباراة: «أسيستين النهارده، أي خدمة؟ ❤️»، في إشارة إلى صناعته هدفًا خلال اللقاء.

وفاز الأهلي على السكة الحديد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وشهدت المباراة محاولات مبكرة من الأهلي، حيث كاد أشرف بن شرقي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة، لكن حارس السكة الحديد تصدى للكرة، قبل أن يهدر أحمد سيد زيزو فرصة برأسية في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 17، أطلق محمد هاني تسديدة صاروخية ارتطمت بالعارضة، قبل أن ينجح زيزو في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 25، ثم عاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي هدفًا ثالثًا أُلغي بداعي التسلل، قبل أن ينجح عمر الساعي في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 77، ليحسم الفريق الأحمر المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز، تأهل الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، فيما يستعد لمواجهة بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

