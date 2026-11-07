قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: زيد بن ثابت نموذج للصحابي الذي جمع بين حفظ القرآن وتعلّم اللغات لخدمة المجتمع
محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مباراة الأهلي والسكة الحديد| محمد صلاح توقع أسيست لـ محمد هاني.. والأخير: «بقوا 2»

صلاح وهاني
صلاح وهاني
محمد بدران

نشر محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محادثة طريفة جمعته بالنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور، عبر تطبيق «واتساب»، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب فوز الأهلي على السكة الحديد في بطولة كأس مصر.

وعلق محمد هاني على المحادثة قائلاً: «لما فخر العرب يتوقع حاجة 😎»، في إشارة إلى توقع محمد صلاح لما سيقدمه خلال المباراة.

وبدأت المحادثة بسؤال محمد صلاح: «ده من مين؟»، ليرد محمد هاني: «السكة الحديد».

ليعاود صلاح التعليق قائلاً: «إيه ده، طب حلو أهو، أسيستنت بقى المرة دي 😂 وربنا معاك».

ورد محمد هاني: «يا رب يا حبيبي، حبيبي يا مومو»، قبل أن يختتم المحادثة برسالة طريفة بعد المباراة: «أسيستين النهارده، أي خدمة؟ ❤️»، في إشارة إلى صناعته هدفًا خلال اللقاء.

وفاز الأهلي على السكة الحديد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وشهدت المباراة محاولات مبكرة من الأهلي، حيث كاد أشرف بن شرقي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة، لكن حارس السكة الحديد تصدى للكرة، قبل أن يهدر أحمد سيد زيزو فرصة برأسية في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 17، أطلق محمد هاني تسديدة صاروخية ارتطمت بالعارضة، قبل أن ينجح زيزو في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 25، ثم عاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي هدفًا ثالثًا أُلغي بداعي التسلل، قبل أن ينجح عمر الساعي في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 77، ليحسم الفريق الأحمر المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز، تأهل الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، فيما يستعد لمواجهة بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
 

محمد صلاح محمد هاني الأهلي السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

الدوري الاسباني

أوساسونا يتعادل مع أتلتيك بيلباو 1-1 في الدوري الإسباني

الدوري الفرنسي

باريس إف سي يفوز علي أوكسير بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

معتمد جمال

الزمالك يجدد الثقة في معتمد جمال

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد