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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد شعيب: الصين خفضت استهلاكها من الغاز المسال 23% خلال 2025

المهندس محمد شعيب
المهندس محمد شعيب
محمود زيدان

كشف المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن تنوع مصادر الطاقة لا يمنع تأثر الأسواق بالأزمات الجيوسياسية، موضحًا أن اختلاف مزيج الطاقة بين الدول يحدد طبيعة تأثر كل دولة باضطرابات الإمدادات، بينما تظل الأسعار مرتبطة بالسوق العالمية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الصين ابتعدت نسبيًا عن تداعيات صراعات الطاقة، لعدة أسباب، من بينها أنها خفضت استهلاكها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 23% خلال عام 2025، كما تعتمد على الفحم في نحو 57% من إجمالي استهلاكها للطاقة، سواء في توليد الكهرباء أو في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والأسمنت.

وأوضح أن ما يُعرف بالفحم النظيف يعتمد على تكنولوجيا تستهدف تقليل الانبعاثات والتلوث الناتج عن احتراق الفحم، مشيرًا إلى أن دولًا عدة عادت إلى استخدامه، من بينها اليابان وألمانيا، كما عادت الولايات المتحدة إلى تشغيل محطات الفحم، بالتوازي مع إعادة تشغيل بعض مصادر الطاقة النووية في ظل الأزمات.

وأشار شعيب إلى أن العالم استهلك خلال عام 2025 نحو 14.3 مليار طن من البترول المكافئ، توزعت بنحو الثلث للمشتقات البترولية والزيت الخام، و25% للغاز الطبيعي، و28% للفحم، فيما شكلت المصادر الأخرى نحو 16%.
 

المهندس محمد شعيب الصين الفحم استهلاك الطاقة الطاقة

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