البحرين والعراق يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الدكتور فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين العراق.

كما ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية؛ في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها دولة السيد علي فالح الزيدي، رئيس مجلس الوزراء في العراق، إلى مملكة البحرين، والمباحثات البناءة التي أجراها مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، وما حققته من نتائج مثمرة لتعميق التعاون الثنائي على كافة المستويات؛ لما فيه الخير والنفع للبلدين.

كما تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي؛ إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.