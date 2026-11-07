موكوينا يمنح لاعبي بيراميدز راحة 5 أيام

قرر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الداخلية.

وحقق بيراميدز الفوز على الداخلية بهدفين دون مقابل سجلهما يوسف أوباما ومصطفى فتحي ليتأهل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر في حملة الدفاع عن اللقب.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم 13 نوفمبر الجاري استعدادا لاستكمال المشوار محليا وقاريا والبداية بمواجهة الأهلي المقرر لها 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.