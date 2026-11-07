شتوتجارت ينتصر على فيردر بريمن 1-0 في الدوري الألماني

حقق فريق شتوتجارت انتصارا ثمينا على ضيفه فيردر بريمن بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

جاء هدف شتوتجارت واللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول عبر اللاعب ماكسيميليان ميتلشتيت.

الفوز اليوم هو الرابع لفريق شتوتجارت منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني.

وارتفع رصيد شتوتجارت إلى 12 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري الألماني، فيما توقف رصيد فيردر بريمن الذي تلقى اليوم الخسارة الثانية في الدوري، عند 15 نقطة في المركز الخامس.