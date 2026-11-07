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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
تقى الجيزاوي

أعاد زواج الفنان قيس عبد الفتاح، البالغ من العمر 81 عامًا، تسليط الضوء على عدد من نجوم الفن الذين خاضوا تجارب الزواج في مراحل عمرية متقدمة، سواء من خلال الارتباط للمرة الأولى أو خوض تجربة جديدة بعد الانفصال. 

وبين قصص استمرت وأخرى انتهت بالانفصال، تظل هذه الزيجات محطات لافتة في الحياة الشخصية لأصحابها.

قيس عبد الفتاح يتزوج للمرة السادسة في عمر 81 عامًا

وأعلن الفنان قيس عبد الفتاح عقد قرانه يوم 6 نوفمبر 2026 على سيدة تونسية تبلغ من العمر 59 عامًا، وذلك في عمر 81 عامًا.

 وكشف قيس عبد الفتاح أن هذه الزيجة هي السادسة في حياته، معبرًا عن سعادته باختيار شريكة حياته، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «الحمد لله الذي وفقني في اختيار شريكة حياتي».

حلمي بكر يعود إلى زوجته السابقة في عمر 85 عامًا

ومن بين أبرز هذه القصص الموسيقار الراحل حلمي بكر، الذي عاد إلى زوجته السابقة سماح القرشي، وأتم عقد قرانهما مجددًا في يونيو 2023، بعدما بلغ 85 عامًا، بحضور المأذون وابنتهما. وجاءت هذه الخطوة بعد فترة من الانفصال، في محاولة لاستعادة الحياة الأسرية من جديد، واستمر الزواج حتى رحيله في فبراير 2024.

سعيد طرابيك يتزوج في عمر 74 عامًا

أما الفنان الراحل سعيد طرابيك، فاحتفل بزواجه من الفنانة سارة طارق عام 2015، وكان يبلغ وقتها 74 عامًا، بينما كانت زوجته في الخامسة والثلاثين.

 وأقيم حفل الزفاف في نادي الإعلاميين بالقاهرة، بحضور عدد من الفنانين والأصدقاء. 

عمر عبد العزيز يتزوج بعد السبعين

وفي فبراير 2024، احتفل المخرج عمر عبد العزيز بعقد قرانه على أماني صفوت، وكان يبلغ وقتها نحو 70 عامًا. 

وأعلن المخرج انفصاله عنها في يوليو 2025، بعد زواج استمر نحو عام ونصف.

إيناس الدغيدي تتزوج في عمر 72 عامًا

ومن النجمات اللاتي خضن تجربة الزواج في سن متقدمة المخرجة إيناس الدغيدي، التي احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم في أكتوبر 2025، وكانت تبلغ 72 عامًا.

 وأقيم الاحتفال بحضور عدد من صديقاتها في الوسط الفني، من بينهن يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي.

محمود عامر يتزوج في عيد ميلاده الـ69

كما تزوج الفنان محمود عامر من الطبيبة رشا فرج في فبراير 2024، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده التاسع والستين، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة لاشينة لاشين. 

سامح الصريطي يتزوج المطربة حنان بعد السبعين

ومن بين الزيجات التي لفتت الانتباه أيضًا زواج الفنان سامح الصريطي من المطربة حنان بعد تجاوزه السبعين، بعدما جمعتهما علاقة صداقة قبل الارتباط. 

قيس عبد الفتاح حلمي بكر سعيد طرابيك محمود عامر سامح الصريطي

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أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

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