ريمونتادا.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لدور الـ16 في كأس مصر بالفوز على أبو قير للأسمدة 3-2

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق أبو قير للأسمدة نتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من بيتر كوركيس هدفين ونيج جراديشار في الدقائق 32 و65 و90+4 من عمر اللقاء، بينما سجل هدفي أبو قير للأسمدة كل من علي حسين وأحمد فايز في الدقيقتين 53 و61 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يتأهل سيراميكا كليوباترا لدور الـ16 من بطولة كأس مصر ليواجه الفائز من مواجهة وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية.

تشكيل أبو قير للأسمدة أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد داهش، أحمد عوض، محمد دبش، محمد علاء.

خط الوسط: رامز ميلاد، يوسف حمدي، عمر إبراهيم، مصطفى عبد الرحيم، أحمد خالد.

خط الهجوم: علي حسين.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: شيكا، جابر كامل، محمد أوشا، عماد حمدي، محمود يوسف، أيمن الجزار، جديون، فيفور أكيم، محمد كمارة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

ـ حراسة المرمى: محمد بسام.

ـ خط الدفاع: حسين السيد - محمد المغربي - أحمد رمضان بيكهام - فتحي محمد.

ـ خط الوسط: عمرو قلاوة - عمرو السولية - أحمد بلحاج - بيتر كروكيس - مروان عثمان.

ـ خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد علاء - معاذ أحمد - أحمد هاني - كريم نيدفيد - محمد رضا بوبو - صديق ايجولا - أيمن موكا - خالد النبريصي - محمد شيكا.