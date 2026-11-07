الري: توثيق 60 ألف منشأة مائية رقمياً.. وتوظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة المياه الجوفية

-وزير الري:

-استخدام الذكاء الاصطناعي و"الدرونز" لتحديد احتياجات الأراضي الزراعية وإدارة المياه

-قاعدة بيانات تضم 55 ألف كيلومتر طولي من الترع

- تطوير قواعد البيانات الخاصة بترعة الإسماعيلية

-تطوير الخدمات المقدمة لشركات السياحة بالمناطق الساحلية

-تحليلات رقمية لرصد معدلات المياه الجوفية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة بدأت منذ 4 سنوات تنفيذ خطة للتحول نحو جيل متطور من منظومة الري، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها مشيرا إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و"الدرونز" لتحديد احتياجات الأراضي الزراعية وإدارة المياه .

وقال سويلم، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، إن خطة الوزارة تتضمن محاور متعددة، تشمل تحلية المياه والحوكمة وتطوير آليات إدارة منظومة المياه باستخدام الحلول الرقمية والتكنولوجية الحديثة.

وأوضح أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تضم 55 ألف كيلومتر طولي من الترع، كما تعمل على توثيق بيانات 60 ألف منشأة مائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يتيح التعرف على تفاصيل هذه المنشآت ومتابعة حالتها رقميًا.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير قواعد البيانات الخاصة بترعة الإسماعيلية، من خلال حصر الأراضي التي تخدمها وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها وتسجيل بياناتها، إلى جانب الاستعانة بالطائرات المسيّرة «الدرونز» لرصد التطورات وتحديد المساحات بدقة.

وأشار إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يتيح تحديد المناطق التي تحتاج إلى توزيع المياه داخل الأراضي الزراعية، فضلًا عن رصد الأراضي التي تتطلب أعمال تطوير، اعتمادًا على البيانات الرقمية والتحليلات التكنولوجية.

وأشار إلى أن هذه الخدمات الرقمية تُطبَّق حاليًا في محافظتي الإسماعيلية والسويس، مع استهداف التوسع في تطبيقها بمحافظات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد سويلم العمل على تطوير الخدمات المقدمة لشركات السياحة العاملة بالمناطق الساحلية، من خلال حصر الأراضي وتوفير مختلف الخدمات التي تحتاج إليها هذه الشركات.

وقال إن الوزارة تتابع الآبار والمياه الجوفية، مستعينة بالتحليلات الرقمية لرصد معدلات المياه ومتابعة تطوراتها،مشيرا إلى ترحيب الوزارة بالتعاون مع أي شركة لديها أفكار أو حلول مبتكرة من شأنها دعم قطاع الري وتطويره، موضحًا أن العمل يجرى حاليًا على عدد من الملفات في مراحل متقدمة.

وشدد وزير الري على أهمية تعزيز منظومة الأمن السيبراني داخل قطاع الموارد المائية والري خلال الفترة المقبلة، لمواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع.

وأكد ضرورة إنهاء عصر العمل الورقي داخل هيئة المساحة، مرحبًا بأي حلول جادة تسهم في تحقيق التحول الرقمي وتطوير آليات العمل.