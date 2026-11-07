منحة العمالة غير المنتظمة لعمال الدليفري .. الشروط والأوراق

أوضحت وزارة العمل شروط حصول عمال توصيل الطلبات «الدليفري» على منحة العمالة غير المنتظمة، والمستندات المطلوبة للتسجيل والاستفادة من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة لهذه الفئة، وذلك بالتزامن مع إدراج عمال الدليفري مؤخرًا في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، عقب توقيع بروتوكول تعاون مع شركة دليفري هيرو طلبات مصر وعدد من المكاتب اللوجستية.

وتبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه، وتصرف للأسر الأكثر احتياجًا في 6 مناسبات سنوية، تشمل عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد العمال، وعيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، وفقًا لما أوضحته وزارة العمل.

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ويستعرض التقرير شروط حصول عمال الدليفري على المنحة، وطريقة تسجيلهم في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، والأوراق المطلوبة للتقديم، إلى جانب منافذ صرف الدعم على مستوى الجمهورية.

ما تفاصيل إدراج عمال الدليفري ضمن العمالة غير المنتظمة؟

وقعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مع شركة دليفري هيرو طلبات مصر، وعدد من المكاتب اللوجستية المتمثلة في شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع شركة طلبات، بهدف توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات «الدليفري» وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

ويستهدف البروتوكول تسجيل عمال الدليفري في قواعد بيانات وزارة العمل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، بما يتيح لهم الاستفادة من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة، ويأتي ذلك في إطار تنظيم أوضاع العاملين في خدمات توصيل الطلبات وإدراجهم ضمن قواعد البيانات المعنية بالعمالة غير المنتظمة.

ويُعد التسجيل في قواعد بيانات الوزارة خطوة أساسية للاستفادة من الخدمات والمزايا المخصصة لهذه الفئة، وفقًا للإجراءات التي حددتها وزارة العمل، والجهات المخولة بإتمام عملية التسجيل.

كم تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعمال الدليفري؟

حددت وزارة العمل قيمة منحة العمالة غير المنتظمة للأسر الأكثر احتياجًا عند 1500 جنيه، ويتم صرفها في 6 مناسبات سنوية، بما يتيح تقديم الدعم للمستحقين خلال عدد من المناسبات الدينية والوطنية على مدار العام.

وتشمل المناسبات الست التي تصرف خلالها المنحة ما يأتي:

عيد الميلاد المجيد.

شهر رمضان المبارك.

عيد الفطر.

عيد العمال.

عيد الأضحى.

المولد النبوي الشريف.

وبذلك تبلغ قيمة المنحة الواحدة 1500 جنيه، وفقًا للبيانات الواردة عن وزارة العمل، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجًا من الفئات المسجلة ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة.

ما شروط حصول عمال الدليفري على منحة العمالة غير المنتظمة؟

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتشمل هذه الشروط ضوابط تتعلق بجنسية المتقدم، وبيانات المهنة، والتسجيل لدى مديرية القوى العاملة، وعدم امتلاك أنشطة تجارية أو شركات خاصة.

وتتمثل شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة في الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

تسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي.

تسجيل المواطن اسمه في مديرية القوى العاملة.

عدم امتلاك سجلات تجارية أو شركات خاصة.

وتوضح هذه الشروط البيانات الأساسية التي يتعين توافرها لدى المتقدم للاستفادة من المنحة، إذ يشترط أن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون المواطن مسجلًا لدى مديرية القوى العاملة، مع عدم امتلاكه سجلات تجارية أو شركات خاصة.

كيف يتم تسجيل عمال الدليفري في منحة العمالة غير المنتظمة؟

أوضحت وزارة العمل أن تسجيل عمال توصيل الطلبات «الدليفري» ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لا يتم من خلال تسجيل فردي مباشر، وإنما تتولى الجهات المحددة من الوزارة إتمام إجراءات التسجيل.

وتشمل الجهات المسؤولة عن تسجيل عمال الدليفري مفتشي مديريات العمل، أو المقاولين وأصحاب العمل فقط، وفقًا لما أعلنته الوزارة بشأن آلية إدراج هذه الفئة في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة.

وبناءً على ذلك، فإن تسجيل العامل يتم من خلال مفتشي مديريات العمل أو المقاولين وأصحاب العمل، وهي الجهات التي حددتها الوزارة لإتمام إجراءات التسجيل والاستفادة من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية المقررة.

أين يمكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة؟

حددت وزارة العمل منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، لتيسير حصول المستحقين على قيمة الدعم، وتشمل منافذ الصرف مكاتب الهيئة القومية للبريد، إلى جانب منافذ البريد المنتشرة في القرى والمراكز، ووحدات البريد المتنقلة في بعض المناطق.

وتتمثل أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة في الآتي:

جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد.

منافذ البريد المنتشرة في القرى والمراكز.

وحدات البريد المتنقلة في بعض المناطق.

وتتيح هذه المنافذ صرف المنحة للمستحقين من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المناطق، بما يشمل القرى والمراكز، فضلًا عن وحدات البريد المتنقلة الموجودة في بعض المناطق.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة العمالة غير المنتظمة؟

حددت وزارة العمل مجموعة من المستندات المطلوبة للتقديم في منح العمالة غير المنتظمة، وتشمل أوراق إثبات الشخصية والبيانات الخاصة بالعامل، إلى جانب المستندات التي توضح موقفه من الدخل الثابت والاشتراك في القطاع الخاص.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم ما يأتي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

مستندات رسمية بعدم وجود دخل ثابت.

شهادة الميلاد حديثة.

أوراق شاملة تحتوي على كافة المعلومات الشخصية.

بحث اجتماعي من مكتب الشؤون الاجتماعية.

ويتعين على المتقدم تجهيز المستندات المحددة ضمن الأوراق المطلوبة، مع التأكد من سريان بطاقة الرقم القومي وتوافر شهادة الميلاد الحديثة، إلى جانب المستندات الرسمية التي تثبت عدم وجود دخل ثابت، وطلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص، والأوراق التي تتضمن البيانات الشخصية كاملة، والبحث الاجتماعي الصادر من مكتب الشؤون الاجتماعية.

كيف يستفيد عمال الدليفري من منحة العمالة غير المنتظمة؟

تبدأ استفادة عمال توصيل الطلبات من المنحة بإدراج بياناتهم ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، وذلك من خلال مفتشي مديريات العمل أو المقاولين وأصحاب العمل، وفقًا لآلية التسجيل التي حددتها الوزارة.

ويجب أن تتوافر في العامل شروط الاستحقاق المعلنة، وفي مقدمتها أن يكون مصري الجنسية، وأن تكون مهنته مسجلة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون اسمه مسجلًا في مديرية القوى العاملة، وألا يمتلك سجلات تجارية أو شركات خاصة.

كما تتضمن إجراءات التقديم تجهيز المستندات المطلوبة، ومنها صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وشهادة الميلاد الحديثة، ومستندات عدم وجود دخل ثابت، وطلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص، والأوراق الشاملة للبيانات الشخصية، والبحث الاجتماعي من مكتب الشؤون الاجتماعية.

وتبلغ قيمة المنحة 1500 جنيه، وتصرف في 6 مناسبات سنوية للأسر الأكثر احتياجًا، ويمكن صرفها من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد والمنافذ المنتشرة في القرى والمراكز ووحدات البريد المتنقلة في بعض المناطق.