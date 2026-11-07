كأس مصر| الأهلي يصل إلى استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة السكة الحديد

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة فريق السكة الحديد في بطولة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول وقبل بدء عملية الإحماء.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة السكة الحديد كلًّا من:

محمد الشناوي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، أحمد رضا، سفيان بنجديدة، منصـف بقرار، كريم الدبيس، أكرم توفيق، حسين الشحات، عمر الساعي، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، علي محمود، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، محمد هاني، محمد رأفت، حمزة علاء، محمد عبد الله، محمود صلاح.