القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا علميًا في مجال الطب البيطري.. صور

نظمت القوات المسلحة، ممثلة في إدارة الخدمات البيطرية، مؤتمرا علميا في مجال الطب البيطري بعنوان «آفاق جديدة للطب البيطري في إطار مفهوم الصحة الواحدة (ONE Health)»، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة في مجال الطب البيطري من القوات المسلحة والجهات المتخصصة بالدولة، وعدد من الخبراء الأجانب.

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة اللواء طبيب بيطري أيمن منير زكي، مدير إدارة الخدمات البيطرية، أكد خلالها أهمية تلك المؤتمرات التي تتناول أبرز الدراسات العلمية والبحثية العالمية في مجال الطب البيطري، لتطوير إمكانيات الأطباء وقدراتهم، وتزويدهم بأحدث ما توصل إليه العلم، بما يسهم في تحسين جودة الثروة الحيوانية داخل مصر.

كما ألقى الأستاذ الدكتور محمد أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كلمة، أكد خلالها أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الأطباء، وطرح أفكار جديدة قابلة للتطبيق، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة التي من شأنها التأثير على صحة الإنسان.

ووجه الأستاذ الدكتور مجدي حسن محمود، النقيب العام للأطباء البيطريين، الشكر للقوات المسلحة على تنظيم تلك المبادرات العلمية التي تعكس مدى الاهتمام بمجال الطب البيطري، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي الغذائي، مشيراً إلى ضرورة تطوير منظومة الترصد الوبائي للتعامل الأمثل مع مختلف الأمراض العابرة للحدود.

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات النظرية، فضلاً عن إقامة ورش عمل تدريبية لطلبة الامتياز بكليات الطب البيطري في عدد من الجامعات المصرية، تناولت الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تطوير القطاع البيطري، وكذا أهمية تفعيل مفهوم الصحة الواحدة (ONE Health)، لتحقيق التكامل بين الجهود المبذولة في مختلف التخصصات الطبية.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة، لدعم منظومة الرعاية البيطرية ورفع كفاءة الأطباء المتخصصين وفقاً لأرقى المعايير، بما يسهم في خدمة القطاع البيطري داخل الدولة.



