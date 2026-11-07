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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هزيمة ثقيلة لواشنطن.. الجيش الإيراني يعلن الاستيلاء على 7 مسيّرات أمريكية وإنزالها سليمة

الجيش الايراني
الجيش الايراني
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني تحقيق ما وصفه بـ«هزيمة ثقيلة» للولايات المتحدة، مؤكدا أن قواته تمكنت من إنزال 7 طائرات مسيّرة استطلاعية أمريكية إلى الأرض سليمة خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، في تصريحات تعكس استمرار التوتر العسكري والتنافس التكنولوجي بين طهران وواشنطن.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد حسين محبي، الذي قال إن قوة الجو فضاء التابعة للحرس تمكنت من السيطرة على 7 طائرات مسيّرة من طراز MQM-170، مشيراً إلى أن إنزالها دون تدميرها يمثل دليلاً، بحسب وصفه، على تطور القدرات الإيرانية في مجال الحرب الإلكترونية والتعامل مع الطائرات غير المأهولة. 

وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده حققت تحولاً في صناعاتها العسكرية، بعدما انتقلت من استيراد الأسلحة إلى إنتاجها وتصديرها، مشيراً إلى أن الطائرة المسيّرة الإيرانية «شاهد 136» أصبحت، وفق ادعائه، نموذجاً تستلهم منه دول أخرى تصميماتها العسكرية.

كما تحدث عن تصدير منتجات عسكرية إيرانية، من بينها صاروخ «أرمان»، والطائرة المسيّرة «358»، ومنظومة الدفاع الجوي «سوم خرداد»، إلى عدد من الدول.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن القوات الإيرانية استهدفت 260 طائرة تابعة للعدو عقب ما وصفه بحرب الأيام الاثني عشر، دون تقديم تفاصيل مستقلة توضح طبيعة تلك الاستهدافات أو حصيلتها النهائية. 

وتأتي التصريحات بعد إعلان الحرس الثوري، في 5 نوفمبر، إسقاط طائرتين مسيّرتين استطلاعيتين أمريكيتين من طراز MQM-170 قرب جزيرة قشم، باستخدام أنظمة حرب إلكترونية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن وسائل إعلام إيرانية. 

الحرس الثوري الإيراني هزيمة ثقيلة إنزال سبع طائرات مسيّرة استطلاعية أمريكية إيران الحرس الثوري

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