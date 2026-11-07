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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي في مواجهة السكة الحديد بكأس مصر

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

أعلن المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة فريق السكة الحديد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2026-2027، تبدأ المباراة في تمام الساعة 8 مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسر إبراهيم - توفيق محمد

خط الوسط: أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - منصف بقرار

كأس مصر| الأهلي يواجه السكة الحديد اليوم على استاد القاهرة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فريق السكة الحديد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2026-2027، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة.

لعب الفريقان 19 مباراة في تاريخ مواجهاتهما ببطولة كاس مصر، فاز الأهلي في 14 مباراة، وتعادل الفريقان في 4 مباريات، وفاز السكة الحديد في مباراة واحدة، وأحرز لاعبو الأهلي 33 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

ويتصدر الأهلي قائمة الفرق التي فازت ببطولة كأس مصر برصيد 39 مرة، منها مرتان بالمشاركة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 29 مرة منها مرتان بالمشاركة مع الأهلي، وفاز كل من الاتحاد السكندري والترسانة بالبطولة 6 مرات، وفاز بها المقاولون العرب 3 مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي وبيراميدز، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.

يذكر أن الفائز في مباراة الأهلي والسكة الحديد يلتقي في دور الـ16 مع الفائز من فريقي منتخب السويس بتروجت ودلفي.

المغربي الحسين عموتة الحسين عموتة النادي الأهلي الأهلي السكة الحديد بطولة كأس مصر كأس مصر

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