تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع حسام عبدالمجيد قبل الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، عن آخر تطورات موقف حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك السابق، من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أمير هشام، أن ملف انضمام حسام عبدالمجيد إلى الأهلي لم يُحسم حتى الآن، رغم وجود تواصل بالفعل خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية التعاقد معه، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يرفض فكرة الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وأضاف أن آخر تواصل مع اللاعب كشف عن ميله للاستمرار في الاحتراف الأوروبي خلال المرحلة الحالية، وهو ما يجعل موقفه من الانتقال إلى الأهلي بحاجة إلى مزيد من المتابعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار أمير هشام إلى أن الأهلي يرغب في تدعيم خط دفاعه بمدافع مميز خلال يناير المقبل، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال منافسات الموسم.