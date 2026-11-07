الزمالك يجهز مفاجأة في حراسة المرمى.. إدارة النادي تراهن على موهبة شابة

كشف الإعلامي أمير هشام عن خطة إدارة نادي الزمالك بشأن مركز حراسة المرمى، وموقف استمرار الثلاثي محمد عواد والمهدي سليمان ومحمد صبحي، إلى جانب الرهان على الحارس الشاب عمر عبدالعزيز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك حالة من التفاؤل داخل الزمالك بمستوى الحارس الشاب عمر عبدالعزيز، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها والمردود الذي يقدمه، وهو ما يجعله أحد العناصر الواعدة في مركز حراسة المرمى.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك لديها رغبة في تجديد عقد محمد عواد، والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق، لكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن استمراره وتمديد تعاقده، فإن النادي لا يرى أن ذلك يمثل أزمة، في ظل توافر أكثر من بديل مميز في هذا المركز.

وأضاف أن هناك رغبة لدى إدارة الزمالك في استمرار المهدي سليمان لمدة موسم إضافي، مع الإبقاء على محمد صبحي ضمن صفوف الفريق، بما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة في مركز حراسة المرمى.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الزمالك للحفاظ على قوة مركز حراسة المرمى، وتوفير أكثر من خيار قادر على المشاركة، بما يضمن جاهزية الفريق خلال المرحلة المقبلة.