مين يقدر يمشيه؟.. عامر حسين يثير الجدل بشأن مستقبل حسام حسن

تحدث عامر حسين، عضو اتحاد الكرة السابق، عن الجدل المثار حول مستقبل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في ظل الأنباء المتداولة بشأن احتمالية رحيله عن قيادة الفراعنة عقب المباراتين المقبلتين، مؤكدًا أن ما يحدث في هذا الملف يمثل مشهدًا غريبًا، وكان يستوجب وجود موقف واضح وحاسم من اتحاد الكرة.

وقال عامر حسين، خلال تصريحاته عبر برنامج «الحصاد» على قناة «مودرن»، إن اتحاد الكرة كان يجب أن يسارع إلى نفي الشائعات المتداولة بشأن الجهاز الفني، إذا كانت غير صحيحة، خاصة أن المنتخب مقبل على معسكر مهم يحتاج إلى الاستقرار والتركيز، مع ضرورة إعلان قائمة اللاعبين المنضمين للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى وجود العديد من الملفات المتعلقة بالمنتخب تحتاج إلى الحسم، من بينها موقف بعض اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام، مثل إمام عاشور ومحمد الشناوي، إلى جانب الأمور المتعلقة بالمعسكر الماضي وما صاحبه من أزمات وتصريحات أثارت جدلًا واسعًا.

وأضاف أن توقيت الحديث عن مستقبل الجهاز الفني صعب للغاية، لأن هذه المرحلة يفترض أن تكون مخصصة للتحضير والاستعداد للمباراتين المقبلتين، وليس الانشغال بالأنباء والتكهنات حول مصير المدير الفني.

وتطرق عضو اتحاد الكرة السابق إلى حالة الجدل التي صاحبت الأنباء بشأن اجتماعات هاني أبوريدة مع حسام حسن لمناقشة ترتيبات المعسكر، وكذلك ما تردد عن عدم حضور حسام حسن وإبراهيم حسن بعض المناقشات المتعلقة بالاستعدادات، مؤكدًا أن كل هذه الأنباء كان يجب حسمها مبكرًا لمنع استمرار حالة الغموض.

وأوضح أن الأزمة بدأت تتجدد مع اقتراب المعسكر الجديد، بعدما شهد المعسكر الماضي بعض المشكلات المرتبطة بتصريحات حسام حسن، إلى جانب سفر هاني أبوريدة للقاء محمد صلاح، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن مستقبل الجهاز الفني وموقف نجم ليفربول من الانضمام للمنتخب.

وتساءل عامر حسين عن موقف محمد صلاح من المعسكر المقبل، قائلًا إن الجماهير والرأي العام يريدان معرفة ما إذا كان اللاعب سينضم إلى المنتخب أم لا، مشيرًا إلى أن غياب التوضيحات الرسمية يفتح المجال أمام الاجتهادات والتوقعات المختلفة.

ولفت إلى أن تصريحات إبراهيم حسن الأخيرة، والتي أكد خلالها أن الجهاز الفني يسمع الأخبار المتداولة مثل الجمهور، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية استعدادًا للمعسكر المقبل، لم تنه حالة الجدل بشكل كامل.

واختتم عامر حسين تصريحاته بالتأكيد على أنه يؤيد إعلان أن حسم مستقبل حسام حسن سيكون بعد المباراتين المقبلتين، لكنه طرح تساؤلًا بشأن تأثير هذه الأنباء على المدير الفني داخل المعسكر وعلاقته باللاعبين، خاصة مع تردد أنباء عن إمكانية رحيله عقب المواجهتين.

وحذر من أن تحقيق حسام حسن نتائج إيجابية والفوز بالمباراتين قد يضع اتحاد الكرة في موقف أكثر صعوبة، حال وجود نية مسبقة لإنهاء مهمته، متسائلًا عمن سيتمكن من اتخاذ قرار رحيله بعدما يكون قد نجح في تحقيق النتائج المطلوبة.