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تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد في كأس مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد في كأس مصر

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

استقر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي يخوض به مواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس مصر، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة مشواره في البطولة وتجنب أي مفاجآت أمام منافسه.

الأهلي يبحث عن التأهل أمام السكة الحديد

ويدخل الأهلي المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الانتصار، ومواصلة المنافسة على لقب كأس مصر، خاصة أن الجهاز الفني يتطلع إلى استغلال المواجهة لمنح الفرصة لبعض العناصر، مع الحفاظ على التوازن بين الخطوط والظهور بمستوى قوي.

وكان فريق السكة الحديد قد نجح في حجز مقعده بدور الـ32، بعدما حقق الفوز على الترسانة بهدف دون مقابل، في الدور التمهيدي الأول، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة مرتقبة بالبطولة.

منصف بقرار يقود هجوم الأهلي

وينوي الحسين عموتة الاعتماد على المهاجم منصف بقرار في قيادة الخط الأمامي للأهلي خلال مواجهة السكة الحديد، على أن يتواجد خلفه الثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وعلي محمود، من أجل تشكيل قوة هجومية قادرة على تهديد مرمى المنافس.

ويعتمد المدرب المغربي على مجموعة من العناصر أصحاب الخبرات والإمكانات الفنية، من أجل فرض السيطرة على مجريات اللقاء والوصول إلى مرمى السكة الحديد مبكرًا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام السكة الحديد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسر إبراهيم، توفيق محمد، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمر الساعي، علي محمود، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: منصف بقرار.

ويأمل الأهلي في حسم المواجهة مبكرًا، وتقديم أداء قوي يمنحه بطاقة العبور إلى دور الـ16، ومواصلة رحلته نحو المنافسة على لقب كأس مصر

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