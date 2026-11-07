موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره السكة الحديد، ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب البطولة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والسكة الحديد، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، حيث يدخل الأهلي اللقاء بطموح تجاوز هذه المرحلة ومواصلة المنافسة، بينما يأمل فريق السكة الحديد في تحقيق مفاجأة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

مشوار السكة الحديد قبل مواجهة الأهلي

ونجح فريق السكة الحديد في الوصول إلى دور الـ32 بعدما حقق الفوز على نظيره النصر بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من البطولة، ليحجز مقعده في مواجهة الأهلي.

ويسعى السكة الحديد إلى تقديم أداء قوي أمام الفريق الأحمر، ومحاولة استغلال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن مواجهات الكأس دائمًا ما تحمل العديد من المفاجآت، ولا تخضع في كثير من الأحيان للتوقعات المسبقة.

طريق الأهلي والسكة الحديد إلى دور الـ16

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والسكة الحديد، المتأهل من المواجهة التي تجمع بين منتخب السويس وبتروجيت ودلفي، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويطمح الأهلي إلى حسم تأهله دون الدخول في حسابات معقدة، بينما يتطلع السكة الحديد إلى مواصلة مغامرته في البطولة وتحقيق إنجاز جديد على حساب المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم

تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسكة الحديد

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والسكة الحديد، ضمن تغطيتها لمنافسات بطولة كأس مصر، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق المواجهة للحديث عن أبرز التفاصيل الفنية وأهم استعدادات الفريقين للمباراة