ثروت الخرباوي يفند رواية الإخوان عن تحول سيد قطب..ويكشف تفاصيل مختلقة

فند ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، الرواية التي يروج لها تنظيم الإخوان بشأن أسباب التحول الفكري لسيد قطب، مؤكدًا أنها قصة مختلقة لا تستند إلى وقائع موثقة، وجرى توظيفها لصناعة نقطة تحول درامية في حياته، وإضفاء طابع من المظلومية على مسيرته.

وأوضح الخرباوي، خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الجماعة تنسب إلى سيد قطب رواية تزعم أنه كان يتلقى العلاج داخل مصحة تابعة لإحدى الكنائس بالولايات المتحدة، عندما لاحظ فرحة العاملين بالمستشفى عقب مقتل حسن البنا، وأخبروه بأن مقتله يمثل حدثًا عظيمًا للمسيحية باعتباره العدو الأكبر لها.

وشدد على أن سيد قطب لم يكتب هذه الرواية، مشككًا في صحتها، خاصة أن وسائل الاتصال ونقل الأخبار في ذلك الوقت لم تكن بالسرعة التي تسمح بوصول خبر مقتل حسن البنا إلى مصحة في مدينة أمريكية صغيرة خلال يوم أو يومين.

واستشهد الخرباوي بمجلة «ريدرز دايجست» الأمريكية، التي كانت تصدر شهريًا وتنشر أخبارًا عن أحداث وقعت قبل نشرها بشهرين أو ثلاثة، متسائلًا عن مدى منطقية وصول خبر مقتل البنا بهذه السرعة، وتزامنه مع احتفالات العاملين بالمصحة