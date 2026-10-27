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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثروت الخرباوي: الإخوان هدفهم الهدم والتدمير.. وعلى المواطنين الحذر من الشائعات

المفكر السياسي، ثروت الخرباوي
المفكر السياسي، ثروت الخرباوي
محمود محسن


أكد المفكر السياسي، ثروت الخرباوي أن هناك اختلافًا بين أهداف الدولة والشعب المصري من جهة، وأهداف جماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، معتبرًا أن الشعب والدولة يسعيان إلى البناء، بينما تستهدف جماعة الإخوان، الهدم والتدمير.

وقال الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن جماعة الإخوان مستعدة، للتضحية بالشعب المصري بأكمله إذا تعارض ذلك مع تحقيق أهدافها، مؤكدا أن الجماعة بأنها من أشد خصوم الشعب المصري.

وتابع أن الجماعة تنظر إلى نفسها باعتبارها صاحبة حق في حكم المجتمع، مستندة إلى تصورها بأنها تمثل إرادة دينية، وهو ما اعتبره الخرباوي أحد أسباب الصراع بينها وبين المجتمع.

وأشار الخرباوي إلى أن جماعة الإخوان لا تتقبل النجاحات التي يحققها المصريون، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالوعي والقدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات المتداولة.

ما قد تسببه الشائعات من تأثير على الرأي العام 

وشدد على أهمية التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، في ظل ما قد تسببه الشائعات من تأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة داخل المجتمع.

ثروت الخرباوي الدولة الشعب المصري

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