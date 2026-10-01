ثروت الخرباوي: معركة الإخوان انتقلت من الخلايا على الأرض إلى حرب الشائعات على الإنترنت

قال المفكر السياسي ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، إن جانبًا من معركة جماعة الإخوان انتقل من التحرك عبر الخلايا والاجتماعات على الأرض إلى توظيف الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والروايات الكاذبة، مشيرا إلى أن تطور أدوات العمل الإعلامي والتنظيمي جعل الهاتف المحمول بمثابة غرفة تحرير، بينما تحولت المنصات الرقمية إلى وسيلة واسعة لنشر الرسائل والتأثير في الجمهور.



وأوضح «الخرباوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم» أن خطورة هذه الأدوات لا ترتبط بعدد الأشخاص القائمين عليها، وإنما بقدرتها على إنتاج رسالة سريعة الانتشار، يمكن أن تبدأ بمعلومة أو خبر، ثم تتحول إلى رواية مفبركة تثير الخوف والغضب، قبل أن تنتشر على نطاق واسع بين المواطنين.



وأشار إلى أن دلالة اسم صفحة «متصدقش» تستحق التوقف، لأن الهدف، لا يقتصر على نشر كذبة أو شائعة بعينها، وإنما يتجاوز ذلك إلى محاولة دفع المواطن إلى التشكيك في المعلومات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها، موضحا أن الهدف ليس إقناع ملايين المواطنين برواية واحدة أو قصة محددة، وإنما يكفي خلق حالة من عدم اليقين تجعل المواطن غير قادر على معرفة من يصدق.



وأكد الخرباوي أن «صناعة الشك» قد تكون أكثر خطورة من صناعة الكذبة نفسها، لأنها تؤدي إلى فقدان المواطن الثقة فيما تقدمه مؤسسات الدولة من معلومات، وعندما يفقد المواطن هذه الثقة يصبح أكثر استعدادا للاستماع إلى روايات أخرى مفبركة تقدم له تفسيرات بديلة للأحداث.

