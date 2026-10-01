شريف عامر: أسعار الهواتف في مصر ترتفع بنسب تصل إلى 78% مقابل 6 و7% عالميًا

قال الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج «يحدث في مصر»، إن أسعار الهواتف في مصر ارتفعت بنسب مختلفة، موضحًا أن السبب المعلن هو زيادة أسعار الرقائق والموصلات وشرائح الذاكرة المستخدمة في الهواتف.

وأوضح أن الزيادات في مصر تختلف عن الزيادات في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن أسعار الهواتف الاقتصادية ارتفعت بنسبة 63% منذ بداية العام وحتى مطلع سبتمبر، بينما ارتفعت أسعار الفئة الأعلى بنسبة 78%.

وأضاف أن الزيادة العالمية في أسعار الموصلات والشرائح والذاكرة تراوحت بين 6 و7%، فيما وصلت الزيادة في أسعار الهواتف في بعض الدول التي شهدت ارتفاعات كبيرة إلى 20%، مقابل زيادات بلغت 63% و78% في مصر، بحسب فئة الهاتف والتكنولوجيا التي يقدمها.