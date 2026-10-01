لاندروفر رينج روفر سبورت 2027 الكهربائية.. صور

كشفت شركة لاندروفر عن طرازها الجديد لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027 ، وتنتمي رينج روفر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية.

لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027

حافظت شركة لاندروفر على تصميم رينج روفر سبورت المعروف وقدراتها على الطرق الوعرة، وقد تم تطوير الشاسيه والتعليق للتعامل مع الوزن الإضافي للبطارية، إلى جانب بنية كهربائية 800 فولت تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 350 كيلووات.

محرك لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027

لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027

قوة سيارة لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027 تصل إلي 542 حصان، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 600 كم/ساعة، وبها عزم دوران 850 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027

وطورت لاندروفر بصمة صوتية خاصة للسيارة الكهربائية، بدلاً من محاولة محاكاة صوت محرك 8 سلندر بصورة مباشرة، وبها عدة أنماط صوتية صممت لتتفاعل مع أداء السيارة أثناء القيادة.

لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027

تستخدم لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027 نسخة مطورة من منصة MLA-Flex التي تدعم بالفعل محركات الاحتراق والمنظومات الهجينة، لكنها حصلت هنا على نظام كهربائي بجهد 800 فولت.

لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027

وتستمد سيارة لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027 قوتها من بطارية ضخمة سعة 118.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتدعم رينج روفر سبورت الشحن السريع بالتيار المستمر بقوة تصل إلى 350 كيلووات، وذلك يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 22 دقيقة فقط.

مواصفات لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027

لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027

تمتلك سيارة لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هوائي ديناميكي، ونظام نشط للتحكم في ميلان الهيكل، وبها ممتصات صدمات مزدوجة الصمامات، وبها نظام تعليق متكيف يراقب 100 متغير بمعدل 500 مرة في الثانية، وبها نظام التحكم الذكي في التماسك إلى جانب نظام التوجيه بالعجلات الأربع.