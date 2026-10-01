سيارات كهربائية جديدة في السوق المصري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اى كيو 7، وفورثينج تي 5، واركفوكس كاولا S، وكيا اي في 3، وشيفروليه كابتيفا اي في .

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تنتج سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 قوة 201 حصان، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، ويمكنها قطع مسافة 415 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 399 ألف جنيه .

كيا اي في 3 موديل 2026

تتسارع سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية، وبها عزم دوران 283 نيوتن/متر، وبها قوة 201 حصان، وبها بطارية 81.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 605 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا اي في 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

اركفوكس كاولا S موديل 2026

عزم دوران سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 يصل إلي 240 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 59 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 174 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

شيرى اى كيو 7 موديل 2026

تتسارع سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، وبها قوة 211 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اى كيو 7 موديل 2026

تباع سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

فورثينج تي 5 موديل 2027

يمكن لسيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 ان تقوم بقطع مسافة 425 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وبها قوة 201 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .