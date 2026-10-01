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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كهربائية جديدة في السوق المصري

سيارات كهربائية جديدة
سيارات كهربائية جديدة
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اى كيو 7، وفورثينج تي 5، واركفوكس كاولا S، وكيا اي في 3، وشيفروليه كابتيفا اي في .

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تنتج سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 قوة 201 حصان، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، ويمكنها قطع مسافة 415 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 399 ألف جنيه .

كيا اي في 3 موديل 2026

تتسارع سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية، وبها عزم دوران 283 نيوتن/متر، وبها قوة 201 حصان، وبها بطارية 81.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 605 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا اي في 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

اركفوكس كاولا S موديل 2026

عزم دوران سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 يصل إلي 240 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 59 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 174 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

شيرى اى كيو 7 موديل 2026

تتسارع سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، وبها قوة 211 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اى كيو 7 موديل 2026

تباع سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

فورثينج تي 5 موديل 2027

يمكن لسيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 ان تقوم بقطع مسافة 425 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وبها قوة 201 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 تكنولوجيا حديثة شيرى اى كيو 7 فورثينج تي 5 اركفوكس كاولا S كيا اي في 3 اي في موديل 2026 اي في 3 اركفوكس كاولا S موديل 2026

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