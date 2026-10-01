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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جينيسيس‎ جي في 60 تباع بهذه المواصفات

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026
جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026، وتنتمي جي في 60 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

تنتج سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 قوة 314 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 605 نيوتن/متر، وتحصل علي قوتها من بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 512 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

تحتوي سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها،جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور .

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة  جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 بها، نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

وسائل الأمان بـ جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

يوجد داخل سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key .

سعر جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 و 600 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 و 550 ألف جنيه .
 

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