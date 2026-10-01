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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

معشوقة الجماهير.. تفاصيل وأسعار أشهر 5 سيارات SUV في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
كريم عاطف

شهدت سوق السيارات المصرية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا لدفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية، سنتعرف على ‏ تفاصيل وأسعار أشهر 5 سيارات ‏SUV‏ في مصر ‏ 

1- جيتور ‏T2‎‏ ‏

تأتي جيتور ‏T2‎‏ بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر "تيربو"، بقوة إجمالية قدرها ‏‏184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات ‏أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة ، فياتي كالتالي : 

- الفئة الأولي بسعر 1,900,000 جنيه 

- الفئة الثانية بسعر 1,930,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 2,150,000 جنيه 

2- كيا سبورتاج ‏

تعتمد السيارة كيا سبورتاج على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية.

أما عن سعر السيارة ، فياتي كالتالي : ‏

- الفئة الأولي بسعر مليون و 825 ألف جنيه 

- الفئة الثانية بسعر مليون و 925 ألف جنيه 

- الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و 75 ألف جنيه 

- الفئة الرابعة بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه 

- الفئة الخامسة بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه 

3- هيونداي توسان

تعتمد هيونداي توسان على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثوان.

أما عن سعر السيارة ، فياتي كالتالي : ‏

- الفئة الأولي بسعر 2 مليون و 25 ألف جنيه 

- الفئة الثانية بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه 

- الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و 175 ألف جنيه 

- الفئة الرابعة بسعر 2 مليون و 275 ألف جنيه 

- الفئة الخامسة بسعر 2 مليون و 375 ألف جنيه 

4- شيري تيجو 7‏

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر، قادر ‏على إنتاج قوة 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وتعمل ‏السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بنظام ‏DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 ‏كم/س ونظام دفع أمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة ، فياتي كالتالي : ‏

- الفئة الأولي بسعر مليون و 10 ألاف جنيه 

- الفئة الثانية بسعر مليون و 80 ألف جنيه 

5- إم جي RX5 PLUS

زودت السيارة إم جي RX5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو.

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ 1,450,000 جنيه .

سوق السيارات المصرية السيارات الاقتصادية سيارات SUV جيتور T2 كيا سبورتاج هيونداي توسان شيري تيجو 7

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