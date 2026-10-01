أم العروسة.. غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطبة ابنتها

احتفلت الفنانة غادة عادل ، وطليقها المخرج مجدى الهوارى ،بخطوبة ابنتهما، في أجواء عائلية اتسمت بالبهجة والسعادة، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين.

غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطوبة ابنتها..

وتألقت غادة عادل بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار ، مرتدية فستانا انيق وملفت باللون الاصفر الهادئ و اتسم بالبساطة و هو ما جعل إطلالتها شبابية.

وتتميز غادة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد غادة ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وحرص المقربون من العائلة على مشاركة العروسين فرحتهما بهذه المناسبة، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والاستقرار، وسط أجواء احتفالية عائلية.