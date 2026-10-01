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بعد واقعة الطائرة.. فلاي دبي تؤكد التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن في عملياتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد واقعة الطائرة.. فلاي دبي تؤكد التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن في عملياتها

فلاي دبي
فلاي دبي
القسم الخارجي

أكد متحدث باسم شركة «فلاي دبي» التزام الناقلة الكامل بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في جميع عملياتها، وذلك في أعقاب واقعة الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب التي هبطت اضطراريًا في مطار تبوك بالسعودية.

وقال المتحدث إن الشركة تضع سلامة الركاب وأفراد الأطقم في مقدمة أولوياتها، مشددًا على الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة لضمان أمن وسلامة الرحلات.

وتأتي تصريحات «فلاي دبي» في أعقاب واقعة الرحلة «FZ1073»، التي غادرت مطار دبي الدولي متجهة إلى تل أبيب، قبل أن يتم تحويل مسارها والهبوط في مطار تبوك، على خلفية حادث وقع داخل قمرة القيادة.

وأعلنت الشركة، في بيان سابق، أن مشاجرة وقعت داخل قمرة القيادة، قبل أن يتمكن طاقم الطائرة المناوب من تأمين الوضع والسيطرة عليه، وتحويل مسار الطائرة إلى مطار تبوك، حيث هبطت بسلام.

وأكدت «فلاي دبي» أن جميع الركاب وأفراد الطاقم كانوا سالمين، وأنها اتخذت الترتيبات اللازمة لنقل المسافرين إلى وجهتهم النهائية على متن رحلة بديلة.

وشددت الشركة على أن الأسباب والخلفيات الكاملة للواقعة لا تزال خاضعة للتحقيق الرسمي، داعية إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير مؤكدة قبل اكتمال التحقيقات من جانب الجهات المختصة.

وتواصل الجهات المعنية في عدة دول فحص ملابسات الحادث، في وقت أكدت فيه الشركة تعاونها الكامل مع السلطات المختصة، والتزامها بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وتعكس تصريحات «فلاي دبي» حرص الناقلة على التأكيد على معايير السلامة والأمن باعتبارها أساسًا لعملياتها، بالتزامن مع استمرار التحقيقات الرامية إلى تحديد ملابسات الواقعة وأسبابها بشكل دقيق.
 

فلاي دبي دبي تل أبيب مطار تبوك بالسعودية السعودية

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