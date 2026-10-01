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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: تحدثت مع نتنياهو بشأن واقعة طائرة فلاي دبي

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن واقعة طائرة «فلاي دبي» التي كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب، قبل أن تنحرف عن مسارها وتهبط اضطراريًا في مدينة تبوك السعودية.

وتأتي المحادثة بين ترامب ونتنياهو في أعقاب الحادث الذي وقع على متن الرحلة «FZ1073»، بعدما أفادت السلطات الإسرائيلية بأن أحد أفراد طاقم القيادة اعتدى على الطيار الآخر داخل قمرة القيادة، ما أدى إلى إرسال إشارات طوارئ وتحويل مسار الطائرة إلى السعودية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن أحد الطيارين طعن الآخر وحاول، بحسب الرواية الإسرائيلية الأولية، السيطرة على أنظمة الطائرة، قبل أن يتدخل عدد من الركاب وأحد أفراد الطاقم ويتمكنوا من السيطرة على الموقف.

وأكد نتنياهو أن السلطات السعودية ألقت القبض على الشخص المتهم بعد هبوط الطائرة، بينما تتواصل التحقيقات بشأن دوافع الواقعة وملابساتها.

وأعلنت شركة «فلاي دبي» في وقت سابق أن الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك، وأن جميع الركاب وأفراد الطاقم كانوا سالمين، قبل أن يتم نقل المسافرين لاحقًا إلى وجهتهم على متن رحلة بديلة.

 وتعمل الجهات المعنية على تحديد الأسباب والخلفيات الكاملة للحادث، وسط تحذيرات من استباق نتائج التحقيق بالمعلومات غير الرسمية.

وتكتسب المحادثة بين ترامب ونتنياهو أهمية في ظل التداعيات الأمنية للحادث، الذي وصفته السلطات الإسرائيلية بأنه واقعة أمنية خطيرة، بينما لا تزال ملابساته ودوافعه قيد الفحص والتحقيق الرسمي.
 

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فلاي دبي

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