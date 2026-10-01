يستحق معاملة خاصة.. جمال عبد الحميد ينتقد تصريحات حسام حسن ويدافع عن صلاح

تحدث جمال عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مكانة محمد صلاح، قائد الفراعنة، داخل الكرة المصرية، كما علّق على تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة الماضية.

جمال عبد الحميد: محمد صلاح يستحق معاملة خاصة

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات عبر قناة «الشمس الزرقاء»، إن محمد صلاح يمثل أيقونة للكرة المصرية على المستوى العالمي، ويستحق معاملة خاصة تقديرًا لما قدمه خلال مسيرته.

وأضاف: «محمد صلاح أيقونة في العالمية ويستحق معاملة خاصة، ولا يجوز أن يقال إنه خرج لأسباب فنية».

وانتقد نجم الزمالك السابق تصريحات حسام حسن بشأن عدم توقف منتخب مصر على أي لاعب، قائلًا: «لا يجوز أن يقول حسام حسن عن محمد صلاح إن عندنا 120 مليون ومنتخب مصر مبيقفش على حد».

جمال عبد الحميد: حسام حسن غير موفق في تصريحاته

وتابع عبد الحميد: «حسام حسن محظوظ في الكرة والفنيات، وليس محظوظًا في الكلام»، مشيرًا إلى أن المدير الفني للمنتخب كان عليه التعامل بشكل مختلف مع تصريحاته الإعلامية.

وأوضح: «كان يجب أن يستغل حسام إنجاز كأس العالم بالسيطرة على التصريحات، ومنح اللاعبين حقهم في المونديال ولا يتحدث عن نفسه».

انتقادات لأداء حسام حسن الإعلامي

وواصل جمال عبد الحميد انتقاداته، قائلًا إن حسام حسن ارتكب العديد من الأخطاء، معتبرًا أن شقيقه إبراهيم حسن كان له دور في الحد من تلك الأخطاء.

وقال: «حسام حسن أخطأ 70 غلطة والحظ خدمه، ولولا إبراهيم حسن كان حسام أخطأ بشكل أكثر»، متمنيًا أن يتولى إبراهيم حسن الظهور في المؤتمرات الصحفية بدلًا من المدير الفني للمنتخب.

جمال عبد الحميد يتحدث عن الأهلي والزمالك

وتطرق نجم منتخب مصر السابق إلى تجربته مع الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن انتماءه للزمالك لم يمنعه من الإخلاص للأهلي عندما لعب ضمن صفوفه.

وقال: «أنا كنت زملكاوي عندما كنت ألعب في الأهلي، لكن أخلصت للأحمر، وأفضل أيام حياتي كانت في الزمالك».

واختتم جمال عبد الحميد حديثه بالتأكيد على مكانة الزمالك بالنسبة له، قائلًا: «الزمالك كبير ودائمًا خارج المنطق، وأتشرف إني جزء من تاريخ الزمالك».