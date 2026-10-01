قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري
دون تغيير.. أقل سعر دولار في البنوك الآن
اليوم .. صرف معاشات أكتوبر لـ11.5 مليون مستحق
الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)
بعد الخطاب الرئاسي.. البابا تواضروس يدعو لمواجهة «حرب الإحباط» ونشر الأمل في الكنائس
الإمارات: أمن الملاحة البحرية ركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية
بعد واقعة الطائرة.. فلاي دبي تؤكد التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن في عملياتها
مفاجأة رقمية.. مصر تتقدم إلى المرتبة الرابعة إقليميًا في مجال الذكاء الاصطناعي
في ذكرى النصر.. البابا تواضروس: وحدة المصريين حققت معجزة أكتوبر وسنظل نحافظ على بلدنا
جمال عبد الحميد: كنت زملكاويًا وأنا في الأهلي.. وأخلصت للفريق الأحمر
بندقية رش وتفاحة على الرأس .. شقيقة خالد الصاوي تكشف مفاجآت من طفولته
ليفادياكوس اليوناني يكشف تفاصيل اتفاقه مع محمد النني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يستحق معاملة خاصة.. جمال عبد الحميد ينتقد تصريحات حسام حسن ويدافع عن صلاح

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد
حمزة شعيب

تحدث جمال عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مكانة محمد صلاح، قائد الفراعنة، داخل الكرة المصرية، كما علّق على تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة الماضية.

جمال عبد الحميد: محمد صلاح يستحق معاملة خاصة

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات عبر قناة «الشمس الزرقاء»، إن محمد صلاح يمثل أيقونة للكرة المصرية على المستوى العالمي، ويستحق معاملة خاصة تقديرًا لما قدمه خلال مسيرته.

وأضاف: «محمد صلاح أيقونة في العالمية ويستحق معاملة خاصة، ولا يجوز أن يقال إنه خرج لأسباب فنية».

وانتقد نجم الزمالك السابق تصريحات حسام حسن بشأن عدم توقف منتخب مصر على أي لاعب، قائلًا: «لا يجوز أن يقول حسام حسن عن محمد صلاح إن عندنا 120 مليون ومنتخب مصر مبيقفش على حد».

جمال عبد الحميد: حسام حسن غير موفق في تصريحاته

وتابع عبد الحميد: «حسام حسن محظوظ في الكرة والفنيات، وليس محظوظًا في الكلام»، مشيرًا إلى أن المدير الفني للمنتخب كان عليه التعامل بشكل مختلف مع تصريحاته الإعلامية.

وأوضح: «كان يجب أن يستغل حسام إنجاز كأس العالم بالسيطرة على التصريحات، ومنح اللاعبين حقهم في المونديال ولا يتحدث عن نفسه».

انتقادات لأداء حسام حسن الإعلامي

وواصل جمال عبد الحميد انتقاداته، قائلًا إن حسام حسن ارتكب العديد من الأخطاء، معتبرًا أن شقيقه إبراهيم حسن كان له دور في الحد من تلك الأخطاء.

وقال: «حسام حسن أخطأ 70 غلطة والحظ خدمه، ولولا إبراهيم حسن كان حسام أخطأ بشكل أكثر»، متمنيًا أن يتولى إبراهيم حسن الظهور في المؤتمرات الصحفية بدلًا من المدير الفني للمنتخب.

جمال عبد الحميد يتحدث عن الأهلي والزمالك

وتطرق نجم منتخب مصر السابق إلى تجربته مع الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن انتماءه للزمالك لم يمنعه من الإخلاص للأهلي عندما لعب ضمن صفوفه.

وقال: «أنا كنت زملكاوي عندما كنت ألعب في الأهلي، لكن أخلصت للأحمر، وأفضل أيام حياتي كانت في الزمالك».

واختتم جمال عبد الحميد حديثه بالتأكيد على مكانة الزمالك بالنسبة له، قائلًا: «الزمالك كبير ودائمًا خارج المنطق، وأتشرف إني جزء من تاريخ الزمالك».

جمال عبد الحميد حسام حسن الزمالك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

نتيجة قرعة الحج السياحي

ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

طائرة فلاي دبي

فرقتهم الحرب وجمعتهم طائرة.. روسي وأوكراني ينقذان فلاي دبي من كارثة

أرشيفية

طيار طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة «فلاي دبي»

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس الثاني

ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة».. البابا تواضروس يتأمل في «الاستنارة في الصليب»

قداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يوجه الأساقفة والكهنة: ركزوا في الوعظ على مواجهة الحروب النفسية ورفع الإحباط

وزير النقل:

وزير النقل: مصر وفرت 8 مليارات دولار سنويا بفضل تطوير منظومة النقل الحضري

بالصور

معشوقة الجماهير.. تفاصيل وأسعار أشهر 5 سيارات SUV في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

أم العروسة.. غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطبة ابنتها

غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطوبة ابنتها
غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطوبة ابنتها
غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطوبة ابنتها

أبرزها الملابس ورش هذه المادة .. طرق غير متوقعة للوقاية من حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك
حمى الضنك

يعالج أمراض خطيرة.. ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد