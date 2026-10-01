موعد مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي خليجي 27

ضرب منتخب الإمارات موعدًا مع نظيره العماني في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعدما حسم المنتخبان تأهلهما إلى المربع الذهبي للمسابقة.

عمان تتأهل إلى نصف النهائي

نجح منتخب عمان في حجز مقعده بالدور نصف النهائي، بعدما حقق فوزًا على الكويت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتساوى منتخبا عمان والعراق في عدد النقاط وفارق الأهداف ومعايير اللعب النظيف، ليتم اللجوء إلى القرعة من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى نصف النهائي برفقة السعودية.

وأسفرت القرعة عن تأهل منتخب عمان إلى الدور نصف النهائي على حساب العراق.

الإمارات تتصدر المجموعة الثانية

وعلى الجانب الآخر، حسم منتخب الإمارات تأهله إلى نصف النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية، بالتساوي في النقاط مع منتخب قطر.

وكان المنتخب الإماراتي قد تعادل مع قطر بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليحسم صدارة المجموعة.

موعد مباراة الإمارات وعمان

ومن المقرر أن تقام مباراة الإمارات وعمان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج «خليجي 27» يوم السبت 3 أكتوبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط منافسة قوية بين المنتخبين على حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.