خالد الصاوي: خسيت 60 كيلو جرام وعملت عملية تكميم وشيلت المرارة

حل الفنان خالد الصاوي ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى".

وقال خالد الصاوي: "أنا خسيت 60 كيلو جرام وأنا عملت عملية تكميم ومش بنصح بيها خالص ولازم الواحد ينتبه جيدا لأسلوبه الصحي والغذائي".

وأضاف الصاوي: "لازم الواحد يحب نفسه ويحترمها ولازم الواحد ياكل صح ويمارس الرياضة بصفة مستمرة".

وتابع: "عملت عملية المرارة وشيلتها الحمد لله وغيرت أسلوب حياتي 180 درجة للأفضل".



وأكمل خالد الصاوي: "بقيت بنام بدري وبصحى بدري وبتمرن يوميا وباكل وجبات صغيرة على مدار اليوم وملتزم بتعليمات الأطباء".