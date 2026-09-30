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عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن وقف العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتنظيم برنامج تنمية المواهب القيادية.

برنامج تنمية المواهب القيادية

ونص مشروع القرار على أن برنامج تنمية المواهب القيادية، الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، يستهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك القدرات والجدارات القيادية والإدارية اللازمة لشغل الوظائف القيادية من مستوى مدير عام بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأجاز مشروع القرار للسلطة المختصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة ترشيح أي من موظفيها للالتحاق بالبرنامج، ممن تتوافر في شأنهم الكفاءة والجدارة، والتميز في الأداء، والسمات والقدرات القيادية، بشرط أن يكونوا من شاغلي وظائف المجموعة التخصصية بالمستوي الوظيفي الثاني (أ) على الأقل، أو الدرجة الثانية بأقدمية أربع سنوات على الأقل، وألا تقل تقارير تقويم أدائهم عن مرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترشيح للالتحاق بالبرنامج.

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ويجوز لموظفي الوحدة ممن لم يتم ترشيحهم من السلطة المختصة، وتوافرت في شأنهم القواعد والشروط المنصوص عليها، التقدم للالتحاق بالبرنامج، كما يجوز لغير موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة التقدم للالتحاق بالبرنامج، بشرط الا تقل سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ التقدم، والا تقل مدة خبرته الكلية عن 12 عامًا.

وبين مشروع القرار إجراءات وخطوات الالتحاق ببرنامج تنمية المواهب القيادية، الذي تتولي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تنفيذه.

مجلس الوزراء مشروع قرار وقف العمل تنظيم برنامج تنمية المواهب القيادية تنمية المواهب القيادية الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

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