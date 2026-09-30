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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 52 جنيهًا، حيث شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات متتالية خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-9-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.15 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.15 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 52.15 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.13 جنيه للشراء و 52.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.12 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 52.10 جنيه للشراء – 52.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 52.09 جنيه للشراء – 52.19 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

 

سعر الدولار في كريدي أجريكول: 52.08 جنيه للشراء – 52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 52.08 جنيه للشراء و 52.18 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

 بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر 52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 52.06 جنيه للشراء و 52.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك البركة 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول مصر 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 52.04 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

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