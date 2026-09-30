1600 سرير.. جامعة العاصمة تستعد لافتتاح المرحلة الأولى من مجمعها الطبي

يواصل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، جولاته الميدانية المتتابعة لمتابعة سير العمل بمشروع المجمع الطبي الجامعي، والوقوف على معدلات التنفيذ بمختلف قطاعات المرحلة الأولى، يرافقه اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، المهندس محمد أبو العلا مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، بالتزامن مع تكثيف الأعمال وتسارع وتيرتها، تمهيدًا للانتهاء منها وافتتاحها في ديسمبر المقبل.

انتظام الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة

ويحرص الدكتور السيد قنديل، خلال جولاته المتواصلة بالمشروع، على متابعة الموقف التنفيذي بصورة مباشرة، والاطمئنان إلى انتظام الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على تكثيف معدلات الإنجاز، والتنسيق المستمر بين مختلف فرق العمل، بما يضمن الانتهاء من المرحلة الأولى في التوقيت المستهدف وبالمستوى المطلوب من الجودة والكفاءة.

وتأتي هذه الجولات في إطار المتابعة المستمرة التي توليها إدارة جامعة العاصمة للمشروعات الاستراتيجية، خاصة المجمع الطبي الذي يمثل أحد أبرز المشروعات الكبرى للجامعة، ويجري العمل به وفق خطة تنفيذية متسارعة استعدادًا لبدء التشغيل واستقبال المواطنين والطلاب.

ويستهدف المجمع الطبي، عند اكتماله، الوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ نحو 1600 سرير، بما يجعله صرحًا طبيًا متكاملًا يجمع بين تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة ودعم منظومة التعليم والتدريب الطبي، فضلًا عن دوره في خدمة المواطنين بمناطق جنوب القاهرة وشمال الصعيد وشرق الجيزة.

وتضم منظومة الخدمات المستهدفة بالمجمع عددًا من التخصصات والوحدات الطبية، من بينها خدمات علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، والطوارئ والعيادات، والغسيل الكلوي، والمعامل، والنساء والولادة، والعمليات، والرعاية المركزة والحضانات، إلى جانب عدد من الوحدات العلاجية والخدمية المتخصصة.

كما يمثل المجمع الطبي امتدادًا مهمًا للمنظومة التعليمية والتدريبية لطلاب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم بجامعة العاصمة وجامعة حلوان الأهلية، من خلال توفير بيئة عملية متكاملة تربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق والتدريب الميداني.

وتكثف الجامعة خلال الفترة الحالية جهودها للانتهاء من المرحلة الأولى، مع استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اليومية لمراحل التنفيذ، ورصد ما تم إنجازه على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، في إطار الاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى في ديسمبر المقبل.

ويعكس استمرار الجولات والمتابعة الميدانية حرص جامعة العاصمة على تحويل خططها ومشروعاتها الاستراتيجية إلى واقع ملموس، وتسريع وتيرة العمل في المشروعات التي تخدم العملية التعليمية والبحثية والمجتمع، بما يعزز دور الجامعة في تقديم خدمات طبية وتعليمية متطورة.