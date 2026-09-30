نائبة بالشيوخ تنتقد كثرة التقييمات: الأم أصبحت تجلس 24 ساعة أمام الكتب

انتقدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، كثرة التقييمات والامتحانات التي يخضع لها الطلاب، مشيرة إلى وجود تقييمات يومية وأسبوعية، إلى جانب الامتحانات الشهرية ونصف العام.

وقالت خلال برنامج حضرة المواطن إن كل أب وأم يريد أن يكون ابنه متفوقًا، وهو ما يجعل الأسرة تعود من المدرسة لتبدأ رحلة جديدة مع المذاكرة والواجبات والتقييمات.

وأضافت أن المشكلة لا تتعلق فقط بصعوبة المناهج، وإنما أيضًا بقدرة المدارس على تطبيقها، خاصة في المدارس الحكومية التي تضم أعدادًا كبيرة من الطلاب داخل الفصول.

وتابعت: "أنا النهاردة ما بعملش الكلام ده، أنا بحشي دماغ الطفل وبيقعد الأم قاعدة 24 ساعة قدام الكتب وقدام التقييمات".

وأكدت أن الهدف الأساسي من التعليم يجب أن يكون تمكين الأفراد من بناء شخصيتهم وتطوير قدراتهم، وليس فقط حشو المعلومات في أذهان الطلاب.