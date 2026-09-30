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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرياض تنفي عقد أي لقاء بين مسئولين سعوديين وإسرائيليين

علم السعودية
علم السعودية
خاطر عبادة

نفى مسؤول سعودي كبير صحة التقارير التي تحدثت عن عقد لقاء بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين، وذلك عقب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمسؤولين من الشرق الأوسط بينهم مسؤول سعودي خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات.

نتنياهو في أبوظبي.. زيارة مؤكدة ولقاء مع بن زايد

وكان نتنياهو قد زار أبوظبي يوم الأحد والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهي الزيارة التي أكدها مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون، بينما لم يصدر تأكيد رسمي بشأن عقد أي لقاءات أخرى على هامشها.

موقف ثابت من التطبيع

ويأتي النفي السعودي في ظل استمرار عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الرياض وتل أبيب، رغم اتفاقات أبراهام التي وقعتها إسرائيل في 2020 مع الإمارات والبحرين والمغرب بوساطة أمريكية.

وتؤكد الرياض باستمرار أن إقامة علاقات مع إسرائيل مرتبطة بمسار واضح نحو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي جددته المملكة في أكثر من مناسبة رغم تقارير متكررة عن اتصالات غير مباشرة بوساطة واشنطن.

وكانت تقارير أمريكية وإسرائيلية قد تحدثت خلال العامين الماضيين عن ضغوط تمارسها واشنطن لدفع اتفاق تطبيع سعودي-إسرائيلي، إلا أن الحرب في غزة وتداعياتها جمدت تلك المساعي، مع تشديد الرياض على أولوية وقف الحرب وإدخال المساعدات وفتح أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

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