بعد وفاته .. كل ما تريد معرفته عن دينيس هاسكينز

توفي خلال الساعات الماضية الفنان العالمي دينيس هاسكينز ، عن عمر 75 عامًا.

وفي السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عنه:

ولد الفنان دينيس هاسكينز 18 نوفمبر 1950، في تشاتانوغا بولاية تينيسي

درس في University of Tennessee at Chattanooga، وكان نشطًا في المسرح والأنشطة الطلابية هناك.

قبل شهرته، ظهر في عدد من المسلسلات مثل The Twilight Zone وMagnum, P.I. وThe Dukes of Hazzard

لم يبدأ حياته المهنية كممثل فقط؛ فقد عمل في إدارة الموسيقى والترويج للحفلات، وارتبط عمله بفنانين مثل Tom Jones وGregg Allman.

أهم شخصية قدمها خلال مشواره بها كانت Mr. Belding، مدير مدرسة Bays High في Saved by the Bell.

بدأ بالشخصية في Good Morning, Miss Bliss، ثم استمر بها في Saved by the Bell وأعماله الفرعية، بما فيها The New Class.