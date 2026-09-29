وزير التعليم: قابلت أكتر من 30 ألف مدير مدرسة وقضينا على أزمة الكثافات.. ونسب الحضور تفوق 90%

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم العمل على حل ازمات في التعليم مثل الكثافة داخل الفصول وعجز المعلمين وحضور الطلاب في المدارس .



وقال محمد عبد اللطيف في كلمته في لقاء الرئيس السيسي مع مجلسي الوزراء والمحافظين ، :" قابلت أكتر من 30 الف مدير مدرسة وتعرفت على الازمات والمشاكل التي تواجه المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية ".

وأكمل محمد عبد اللطيف:" لما اتكلمنا مع مدراء المدارس والمعلمين أصبح لدينا قضية وهدف لحل ازمة الكثافات داخل الفصول وعجز المعلمين ".

ولفت محمد عبد اللطيف:" نسب الحضور في المدارس أكثر من 90 % وأصبح هناك إيمان بتواجد أهمية لتطوير التعليم في مصر ".

