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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
محمد نبيل

قدمت كوسوفو في عام 2021 فيلمًا لفت الأنظار هو «خلية»، الذي فاز بالجوائز الثلاث الكبرى في مهرجان صندانس: جائزة لجنة التحكيم، وجائزة الإخراج، وجائزة الجمهور. وكانت مخرجته بليرتا باتشولي، واليوم تعود نفس المخرجة بفيلمها الطويل الثاني «دوا» أو Dua، الذي عرض لأول مرة في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، وهي أول مرة تشارك فيها كوسوفو في هذه المسابقة.

Dua إنتاج مشترك بين كوسوفو وسويسرا وفرنسا، وحصل على دعم من مركز كوسوفو السينمائي، وهو ضمن الأعمال المرتقب عرضها ضمن برنامج الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ولما كان ينظر للفيلم الثاني كونه الامتحان الحقيقي لأي مخرج، فهو أيضا الفيلم الذي يكشف رؤية المبدع الحقيقي، وهنا اختارت المخرجة أن تدور أحداث «دوا» في بريشتينا أواخر التسعينيات، عندما كانت الحرب تقترب والتوترات العرقية تتصاعد. 

الشخصية الرئيسية فتاة في الثالثة عشرة تعيش مخاض المراهقة وسط مخاض أكبر هو مخاض وطن، وهنا تقول المخرجة إن الفيلم شبه سيرة ذاتية، وإن معظم مشاهده مستمدة مما عاشته بنفسها.

السيرة الذاتية تمنح العمل صدقًا لا يمكن تزويره، ولكنها قد تغري صاحبها بالحنين أو بالرثاء للذات. فهل عاشت المخرجة هذه الأحداث؟ وإنما: هل استطاعت أن تحول ذاكرتها الخاصة إلى لغة سينمائية يفهمها من لم يعش في كوسوفو، ولم يعرف حربها؟


لا يمكن الحديث عن Dua دون الحديث بينيا ماتوشي (Pinea Matoshi) في دور "دوا"، فقد تم اكتشافها بعد بحث شمل كل المدارس الابتدائية والثانوية في بريشتينا، وعندما عُرض الفيلم في مهرجان كان ارتفع التصفيق الحار في معظمه موجهًا إليها.
 

مهرجان الجونة فيلم «دوا» فيلم Dua

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Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
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