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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السيسي: مصر دفعت ثمن كبير بسبب فوضى 2011

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل احداث 2011 تركت الدول المجاورة في فوضى حتى الآن، مضيفا أن الفوضى في الدول تمتد لمده طويلة.

واضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفتره من 2011 الى 2013 ترتب عليها حدوث انكماش في الاقتصاد المصري، متابعا أن التعافي من ما حدث في 2011 من فوضى قد يستغرق حتى 15 عام.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن هناك شركات تعصرت بعد فوضى 2011، متابعا أن الحديث عن فوضى 2011 هدفه تشكيل فهم ثابت لدى المصريين. 

وأكمل أن الحديث عن الفوضى 2011 هدفه تحصين المصريين لعدم تكرار ما حدث، التحدي الاكبر بعد عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدوله ومؤسساتها، مؤكدا أن مصر تعرضت من 2020 حتى الآن لصدمات اقتصادية. 

السيسي أحمد موسى الرئيس السيسي

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